PUBG Güncelleme 11.1 Tüm Platformlarda Çıktı

Tüm platformlarda artık oynanabilen PUBG Güncelleme 11.1, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yer alan ve popüler bir 3x3 harita olan Paramo'yu yeniden tanıtıyor.

PUBG Güncelleme 11.1 Tüm Platformlarda Çıktı

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