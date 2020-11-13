PUBG Güncelleme 9.2 Şimdi Yayında

PUBG Güncelleme 9.2, maksimum adrenalini sağlamak için tasarlanmış yeni araçlarla ve yeniliklerle çıtayı yükseltiyor.

PUBG Güncelleme 9.2 Şimdi Yayında

PUBG Güncelleme 9.2, maksimum adrenalini sağlamak için tasarlanmış yeni araçlarla ve yeniliklerle çıtayı yükseltiyor. En son güncelleme 18 Kasım'da PC'de ve 26 Kasım'da konsollarda yayınlanacak. Yeni içeriği resmi çıkıştan önce denemek isteyen oyuncular ise bugün test sunucularına giriş yapabilirler.

Yeni içeriğe aşağıda göz atabilirsiniz. Basın materyallerine buradan ulaşabilirsiniz. Tüm detayları öğrenmek için ise yama notlarımızı buradan okuyabilirsiniz.

  • Battle Bride Pass: Bu yeni pass, sezonluk bir temaya karşı tek bir karakteri öne çıkarıyor. Bu pass, Karakin'in hikayesinin kahramanı Sadiya Qureshi'ye odaklanıyor ve oyuncuların hareketli çizgi romanlarımızda gördükleri ikonik görünümlerinden bazılarının kilidini açmasını sağlıyor. Battle Bride Pass, Survivor Pass: Highlands'den bağımsız olarak ilerler ve oyuncuların maçlardan XP kazanarak tamamlamaları için 15 seviyeye sahiptir.

  • Arazi Motosikleti: Motorlarımızı yeni bir araç türü olan arazi motosikletiyle harekete geçiriyoruz. Hızlıdırlar, 130 km/s'ye kadar çıkarlar ve Karakin hariç her araziyi ve haritanın üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

  • Sürücüyken Ateş Etme: Araç severlere güzel haberlerimiz devam ediyor, oyuncuların Hollywood tarzı araba kovalamacalarını yeniden yaşamalarına izin vermek için sürücüyken ateş etme özelliğini de ekliyoruz! Yeni sistem, araç sürerken ve araç üzerinde kontrolü devam ettirirken yandan silah ateşlemenize izin veriyor.

  • Silah Dengelemeleri: Sürücü ateşlemesine ek olarak tabancalara da dengeleme getirmenin tam zamanı olduğunu düşündük. Tüm tabancalara hasar verme, nişan alma, ADS hareket hızı ve daha fazlası üzerine iyileştirmeler yapıldı.
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