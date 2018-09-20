PUBG Kısa Süre Sonra PS4 Konsoluna Gelecek

Fortnite'tan sonra son zamanların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, PS4'e gelecek gibi görünüyor!

PUBG Kısa Süre Sonra PS4 Konsoluna Gelecek

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