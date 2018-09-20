PUBG Kısa Süre Sonra PS4 Konsoluna Gelecek
Fortnite'tan sonra son zamanların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, PS4'e gelecek gibi görünüyor!
Player Unknown's Battlegrounds veya diğer adıyla PUBG, Playstation 4 oyun konsolu için de yayınlanacak gibi görünüyor. Bu düşüncenin sebebi ise, Kore oyun derecelendirme kurulunun PUBG için yaptığı değerlendirmenin, olması gerekenden erken ortaya çıkmış olması.
Sızıntı hakkında şu anda herhangi bir resmi yorum bulunmamakta. Ancak aynı derecelendirme kurulundan gelen bilgilerin Fortnite'ın Nintendo Switch platformuna geleceği ihtimalinin erkenden dile getirilmesine neden olduğu göz önüne alındığında kaynak oldukça güvenilir duruyor.
Bu PUBG için oyuncu sayısını arttırmaya başlamak için iyi bir zaman. Özellikle geniş kitlelerce oynanan Fortnite'ın, Nintendo Switch de dahil olmak üzere her modern oyun platformunda oynanılabildiği düşünüldüğünde bu genişleme için her gün biraz daha geç kalınıyor denilebilir.
Ancak oyunun PS4 platformu için yayınlanmasının bu kadar gecikmesinin nedeni piyasayı yanlış değerlendirmenin bir sonucu değil. Bu gecikmenin nedeni genelde oyun konsollarının performans sorunları. Xbox One X'in bile yaşadığı performans sorunları yüzünden, oyunun normal olarak çalışmasına yardımcı olmak için grafik özellikleri düşürülmüştü.
Bunun dışında PUBG, her ne kadar free-to-play oyun modelini benimsememiş olsa da dünya çapında popülerliğini korumaya devam ediyor. Sonraki hedef Nintendo Switch olur mu dersiniz?
Yavuz Alp Şimşek
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