PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

Mobil oyun dünyasının öne çıkan ve sevilen oyunlarından olan PUBG Mobile tarihinin en büyük güncellemesini aldı. PUBG Mobile 1.0'ın en önemli özelliğinin yeni hile koruma yazılımı olduğu ifade ediliyor. İşte PUBG Mobile 1.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler...