PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

Mobil oyun dünyasının öne çıkan ve sevilen oyunlarından olan PUBG Mobile tarihinin en büyük güncellemesini aldı. PUBG Mobile 1.0'ın en önemli özelliğinin yeni hile koruma yazılımı olduğu ifade ediliyor. İşte PUBG Mobile 1.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler...

PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

Oyunseverlerin en fazla ilgi gösterdiği oyunlardan biri olan PUBG Mobile oyunseverlerin dert yandığı pek çok açığı 1.0 güncellemesi ile gideriyor. PUBG Mobile'ın şu ana kadar yayınlanmış en büyük güncellemelerinden 1.0 sürümü yayınlandı. PUBG Mobile oyuncuları uygulama mağazalarına girerek oyunu son sürüme güncelleyebiliyor.

PUBG Mobile 1.0'ın özellikle otomatik nişan hilesine çözüm getirmeyi amaçlıyor. Güncelleme otomatik nişan hilesini tespit edebilen toplam 20 farklı yöntem getiriyor.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİYLE NELER GELDİ?

  • Erangel 2.0
  • Livik İyileştirmeleri
  • Yeni silah: M1014
  • Görsel efekt iyileştirmeleri
  • Evo Alanı Yenilikleri
  • Cadılar Bayramı Hastalık Modu (23 Ekim'den itibaren)
  • Güvenlik ve Performans İyileştirmeleri
  • Grafik İyileştirmeleri

GÜNCELLEME YAPANLAR ÖDÜLLER KAZANACAK

8-13 Eylül tarihleri arasında PUBG Mobile 1.0 güncellemesini yükleyenler çeşitli ödüller kazanabilecekler. Ödüller hakkında detaylı bir bilgi ise paylaşılmadı.

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