PUBG MOBILE Hindistan Planlarını Açıklıyor

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un (PUBG) yaratıcısı ve Güney Kore'deki KRAFTON, Inc. şirketinin yan kuruluşu olan PUBG Corporation, bugün özellikle Hindistan pazarı için oluşturulan, oyunun yeni bir versiyonu olan PUBG MOBILE INDIA'yı piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu.