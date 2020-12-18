PUBG Sezon 10 En Son Lore Hikayesi İle Beraber Yayında

KRAFTON, Inc., PUBG'nin şimdiye kadarki en yoğun savaş alanı olan "Haven" adlı, sezona özel haritası ile bugün PC'de aktif olan PUBG Sezon 10'u resmi olarak başlattı. PUBG tarihinde ilk kez bu 1x1 harita, yükseklik ve savaş olanaklarıyla dolu şehir ortamında bulunan 32 oyuncuyu kapsayacak.
Detaylı yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz ve en son yama notları videosunu buradan izleyebilirsiniz. Basın materyallerine ise buradan erişebilirsiniz.
Yeni haritanın yanı sıra oyuncuları bekleyenler;
Yeni Sezon Lore Hikayesi: Yeni PUBG sezonu demek ayrıca yeni lore hikayesi ile dünyaları genişletmek demek. En son haberler için PUBG Lore sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gizemli bir biyoteknoloji şirketi olan Tythonic Industries, 10. Sezon'da sahneye çıkıyor. Merak edenler şirketin internet sayfasını ziyaret edebilir ya da Jonathan Frakes'in yer aldığı (Mysteries Unknown'daki tanınmış kişi) Quarterly Earnings Call'u dinleyebilirler.
Yapay Zeka Pillar Güçleri: "Pillar" olarak bilinen yeni yapay zeka düşmanlar savaş alanlarına katılıyor. Bu özel askeri güçlerin harita boyunca yüksek seviyeli ganimetleri koruduğu biliniyor. Pillar ayrıca, hayatta kalanları avlamak ve onlara yüksek güçlü silahlarıyla saldırmak için haritada dolaşan bir Taktiksel Kamyon da dahil olmak üzere birçok desteğe sahiptir. Sağ kalanları spot ışığı ile bulmak ve tanımlamak için haritada dolaşan Pillar Gözcü Helikopteri sebebiyle de gözünüzü gökyüzünden ayırmayın.
Acil Durum Paraşütü: Acil durum paraşütü ile oyuncular, stratejik olarak Haven'ın yüksek binalarından atlayarak özgürlüğe giden bir paraşüt açabilirler.
Survivor Pass: Breakthrough: En yeni Survivor Pass, Haven'ın acımasız sokaklarında mücadele etmek için ihtiyacınız olan tüm donanımlara sahiptir. Lore hikayesi karakterlerinden ve yeni düşman ekibinden esinlenen harika yeni görünümler ile, Pass'in 100 seviyesine ilerlerken kilidini açabileceğiniz çok sayıda ödüle sahip olacaksınız.
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Konsol oyuncuları yarın, 17 Aralık tarihinde Sezon 10'a giriş yapabilirler. Daha fazla bilgi için https://www.pubg.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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