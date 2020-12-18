PUBG Sezon 10 En Son Lore Hikayesi İle Beraber Yayında

KRAFTON, Inc., PUBG'nin şimdiye kadarki en yoğun savaş alanı olan "Haven" adlı, sezona özel haritası ile bugün PC'de aktif olan PUBG Sezon 10'u resmi olarak başlattı. PUBG tarihinde ilk kez bu 1x1 harita, yükseklik ve savaş olanaklarıyla dolu şehir ortamında bulunan 32 oyuncuyu kapsayacak.