OPPO, "Üçe Katlanan Telefon" Konseptiyle Görenleri Yine Şaşırttı

OPPO, yeni akıllı telefon konseptini ortaya çıkardı. Görüntülere göre şirket, katlanabilir akıllı telefon kavramını oldukça farklı bir noktaya taşıma niyetinde. Yeni tasarım, üçe katlanıyor...

  • Ercan Uğurlu
OPPO, "Üçe Katlanan Telefon" Konsepti

Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce OPPO, düzenlediği Inno Day etkinliğinde yeni bir akıllı telefon konseptini gözler önüne sermişti. Ekranı tutup çektiğinizde, genişleyen bir ekran tasarımı ile bir anda ilgi odağı olan OPPO, bu telefonu hayata geçirir mi bilinmez, ancak çok etkileyici durduğu kesin. OPPO'nun bu konsept çalışmasını hemen bu videoda görebilirsiniz. Şirket, şimdi ise farklı bir yenilikçi tasarımı daha paylaştı. OPPO, bu defa kayar kapak konseptini ele almış.

Görünüş itibariyle ince uzun bir akıllı telefondan oluşan bu konsept çalışma, uyarlanabilir ekran deneyimi sunmak için 3'lü menteşe tasarımını temel alıyor. Normal ölçülerde kompakt bir akıllı telefon görünümünde olan model, yukarıya doğru kaydırılarak açılabiliyor.

Telefonun ikinci menteşesi açıldığında, arka kamera ekranın üzerine yerleşiyor ve böylece arka kamera ile selfie çekme amacı güdülüyor. Öte yandan telefonda gizli bir kalem olacağına da işaret ediliyor.

OPPO, konsept çalışmalarında farklı bir dizi daha ürün tasarımı paylaşmış. Sergilenen cihazlar arasında bir çift kablosuz kulaklık, hoparlör ve akıllı saat dikkat çekerken, mobil şarh cihazları ile şarj pedleri de kendine yer buluyor.

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Elbette bunlar sadece konsept görüntüler. O nedenle bu cihazların ne zaman üretileceği, hatta üretilip üretilmeyeceği bile belli değil.

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