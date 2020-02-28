QHD, HDR, 240Hz ve 0.5ms'li AOC AGON AG273QZ Piyasaya Çıkıyor!

AOC, yüksek performans ekipmanı arayanlar, özellikle de rekabetçi oyuncular ve espor tutkunları için hazırlanmış, çığır açan bir monitörü piyasaya çıkartıyor. 27 inçlik (68.6 cm) AOC AGON AG273QZ akıllara durgunluk veren bir hızda, 240 Hz yenileme oranına ve aşırı düşük, 0.5 ms'lik tepki süresine (MPRT) sahip. 2560x1440 piksellik süper canlı QHD çözünürlüğü, şimdiki 240 Hz Full HD modelleri ile karşılaştırıldığında bambaşka bir seviyede. Tutkulu oyuncular bundan böyle ya hızı ya da görüntü kalitesini seçmek zorunda kalmayacaklar. AG273QZ, geniş yelpazede canlı renkler üreten (%126.4 sRGB, %93.7 AdobeRGB) gelecek nesil TN paneli ile donatıldı. 400 nitlik pik parlaklığa ulaşabilir ve HDR (High Dynamic Range- Yüksek Dinamik Aralık) görüntülerini çözen ve görüntüleyen VESA DisplayHDR 400 özellikli. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi, kapsamlı HDR ton haritalamasından kaynaklanan gecikmeyi en aza indirirken değişken yenileme hızı desteği sayesinde tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırıyor.
Hızlı.
AGON – yani AOC'nin birinci sınıf oyun serisinin adı – çatışma, mücadele ya da rekabet sözcüklerinin eski Yunan'daki karşılığıydı. Yepyeni AGON AG273QZ monitörü de adının hakkını veriyor. 240 Hz yenileme hızı ve 0.5 ms tepki süresi ile yılmak nedir bilmeyen bir rekabet için üretildi. Bunun sonucu da piksel geçişi süresinin kayda değer şekilde azaltılmış olması - bu süre, sadece yarım milisaniye.
Sonuç olarak, AG273QZ hiçbir şeyden ödün vermeden en iyi görüntü kalitesini ve renk ayrıntılarını sağlıyor. Üstelik bütün bunları yaparken de şimşek kadar hızlı.
Renkli.
AG273QZ, geleceğe yönelik QHD çözünürlüklü (2560x1440 piksellik) TN paneline sahip ve VESA sertifikalı DisplayHDR400'ü destekliyor. HDR'ı destekleyen oyunlar ve filmler, ultra gerçekçi aydınlatma koşullarında görüntülenebilir, bu da sürükleyiciliği fazlasıyla artırır. AG273QZ'nin paneli, hayata hiç olmadığı kadar yakın, etkileyici bir geniş renk gamı (% 126.4 sRGB, % 93.7 AdobeRGB) sunar. Renk demişken: AOC'nin Light FX'i oyuncuların gerçek renklerini gururla göstermelerini sağlayan, özelleştirilebilir bir RGB LED halkası.
İşlevsel.
AOC, oyuncuların ne istediğini biliyor. Bunun nedenlerinden biri de G2 Espor takımına sponsor olması. İşte bu yüzden, oyuncular ekipmanlarını turnuvalarda ve LAN partilerinde kolayca taşıyabilsinler diye ayağın üzerine kullanışlı bir taşıma kolu takmış olmalarına da şaşırmamak gerek. Ayrıca, oyuncuların masalarını derli toplu tutabilmeleri için iki tarafta da kulaklık tutucu var. AG273QZ modelinde ayrıca oyuncuları sağlıklı bir duruşta tutan yükseklik, eğilme ve sağa sola dönme ayarlarını mümkün kılan ergonomik bir de ayak bulunuyor. Üstelik Flicker-Free teknolojisi ve Düşük Mavi Işık modu uzun süren oyun maratonlarında gözlerdeki yorulmayı da en aza indiriyor. Ek özellikler arasında AOC Oyun Rengi, AOC Gölge Kontrolü, altı oyun modu (üç tanesi kullanıcıya gore özelleştirilebilir), yeni, güncellenmiş bir OSD arayüzü ve yeni bir OSD yazılımı (G-Menu) bulunuyor.
AOC'nin AGON AG273QZ modeli, Şubat ayında 859 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunabilecek.
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