Corona Virüs hangi ülkelere yayıldı? İşte canlı Corona virüsü haritası

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona Virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. John Hopkins Üniversitesi'nin canlı Corona Virüs haritasına göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2801. En çok ölüm Çin'de yaşandı. İşte ülkelere göre Corona Virüs sayısı!