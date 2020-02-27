Corona Virüs hangi ülkelere yayıldı? İşte canlı Corona virüsü haritası

Corona Virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'den yayılmaya başlayan Corona Virüs (Covid-19) yayılmaya devam ederken, son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Tespit edilen ilk vakaları bildiren ülkeler, vaka sayısındaki artışı rapor eden ülkeler ve yaşanan ölümlerle Corona Virüs ile ilgili yaşanan tüm gelişmeler sıkı takip ediliyor.
John Hopkins Üniversitesi'nin hazırladığı Corona Virüs haritası:
İŞTE CORONA VİRÜS'TE SON DURUM (27 ŞUBAT)
- Corona Virüs salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 22, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Çin'de virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 500'e yaklaştı.
- İran'da 3 yeni ölüm ve 2 yeni vaka var
- Estonya'da ilk vaka bildirildi.
- Irak'ta yeni 1 vaka var. Bildirim Bağdat'tan yapıldı.
- Danimarka'da ilk vaka. Hastanın İtalya'daki tatilinden yeni döndüğü belirlendi.
- Güney Kore'de bir kişi daha hayatını kaybetti.
- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 433 yeni vaka ve 29 yeni ölüm gerçekleştiğini rapor etti.
- 334 yeni vaka Güney Kore için kaydedildi.
ÜLKE ÜLKE CORONA VİRÜS VAKASI VE ÖLÜMLER
Corona Virüs vakalarının ve ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'de Corona Virüs'ün çıkış noktası olan Wuhan'ı da içeren Hubei bölgesi. Hubei'de vaka sayısı 65,596 iken, ölüm sayısı ise 2,641.
BNO News, Corona Virüs'ün dünya üzerindeki etkilerini ölüm ve vaka sayısı olarak ülkelere göre listeledi. Listede ülkelerin yanı sıra Diamond Princess gemisi de yer alıyor.
İngiltere bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess, 3 Şubat'ta bazı yolcuları Corona Virüs taşıdığı için Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirlemişti. Gemi 3700 yolcu ve mürettabatıyla karantinaya alınmıştı.
ONAYLANMIŞ CORONA VİRÜS VAKALARI!
TEYİT EDİLMİŞ CORONA VİRÜS VAKALARI
CORONA VİRÜS'ÜNDEN KURTULANLARIN SAYISI
CORONA VIRÜS HANGİ ÜLKELERE YAYILDI
-Vaka sayısı ülke ülke şöyle:
Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 141, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1.
NORVEÇ VE DANİMARKA'DA İLK VAKALAR
- Norveç ve Danimarka'da ilk vakalar tespit edildi. Norveç'teki hasta evde karantina altına alındı. Danimarka'daki hasta ise İtalya'dan kayak tatilinden dönmüş.
LATİN AMERİKA'DA BİR İLK
- Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da ilk vaka tespit edildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ KARAR
- Suudi Arabistan, yeni tip Corona Virüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
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