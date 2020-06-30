Apple, 2020'nin En İyi Uygulamalarını Seçti

Apple, yılın en iyi tasarıma sahip uygulamalarını belirledi. Listeler, dört verimlilik uygulamasından ve dört oyundan oluşuyor.
Apple Tasarım Ödülleri: En İyi Uygulamalar
Listede bulunan ilk uygulama, iPad'e yönelik bir çizim uygulaması olan Shapr 3D. Yine bir çizim uygulaması olan ancak animasyon oluşturmaya izin veren Looom da listede yer alıyor.
Listedeki StaffPad ise tabletlerde notaları elinizle yazmanıza ve ardından notaları düzenlemenize izin veriyor. Önceki iki uygulama gibi bu uygulama da yalnızca iPad'de kullanılabiliyor.
Seçilen son verimlilik ve yaratıcılık uygulaması ise iPhone'da da kullanılabilen fotoğraf düzenleme uygulaması Darkroom. Photoshop kadar karışık olmayan uygulamanın özelliği de aslında bu - uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı birkaç dokunuşla iyileştirebiliyorsunuz.
Apple Tasarım Ödülleri: En İyi Oyunlar
Apple Arcade oyunlarının en önde gelenlerinden Sayonara Wild Hearts, Apple Tasarım Ödülleri 2020'nin oyunlardaki ilk kazananı. Listedeki Apple Arcade'de olmayan oyun ise açıklaması zor bir bulmaca oyunu olan Song of Bloom. Oyununun App Store sayfası, sanırız kendisini daha iyi açıklayacaktır.
Listede alışıldık Apple Arcade oyunlarından Where Cards Fall ve Sky: Children of the Light da yer alıyor.
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