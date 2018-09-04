Qualcomm, Kablosuz Kulaklıkları Kurtarmaya Geliyor
Qualcomm, AptX Adaptive ile Bluetooth kulaklıklardaki müzik deneyimini geliştirmeyi planlıyor!
Qualcomm, IFA 2018'de birçok işlemci geliştirmesinin yanında önemli bir codec tanıttı: AptX Adaptive. Yeni codec paketinin günümüzde tatminkar olmayan Bluetooth üzerinden müzik dinleme deneyimi problemine çözüm olması bekleniyor.
Bluetooth teknolojisini kullanan kulaklıklar, kablolardan bizleri kurtararak oldukça konforlu bir deneyim sunsa da müzik kalitesi konusunda çoğu zaman eleştiri odağı oluyor. Bluetooth bağlantısı ile taşınan ses verisi çoğu zaman kesintiye uğrayabiliyor, çevredeki diğer cihazlar yüzünden sapmaya uğrayabiliyor. Ayrıca kablolu kulaklıkların sunduğu zengin ses deneyimi ile karşılaştırıldığında, Bluetooth kulaklıklar kalite bakımından sönük kalıyor.
Qualcomm ise yükselen kablosuz kulaklık talebine karşılık verebilmek için Bluetooth kulaklıklar üzerindeki bağlantı deneyimini geliştirecek bir codec geliştirme sürecine girdi. Halihazırda bulunan AptX Codec paketi kablosuz müzik deneyimini iyileştirme konusunda iyi bir iş çıkarıyor, ancak Qualcomm, bunu AptX Adaptive ile bir sonraki seviyeye çıkarmak istiyor.
"Adaptive" isminden anlaşılacağı üzere, AptX Codec paketinin yeni versiyonu birkaç anahtar faktöre göre çalışma şeklini ayarlayabiliyor. Örnek olarak, AptX Adaptive diğer radyo dalgalarını analiz edip gerektiğinde kablosuz frekans aralığını daraltarak olası Bluetooth dalga sapmalarının önüne geçebiliyor. Eğer çevrede farklı dalga kaynakları (Wi-Fi vericisi, radyo antenleri ve diğer Bluetooth cihazlar) yoksa, frekans aralığı genişletiliyor ve kullanıcıya daha zengin bir müzik deneyimi sunuluyor. Bununla birlikte AptX Adaptive, dinlediğiniz içeriğin niteliklerine göre de çalışma şeklini değiştirebiliyor. Kullanıcının podcast veya müzik dinlediğini; ya da bir TV programı izlediğini algılayabilen algoritma, kulaklığa giden veri akışını buna göre ayarlayabiliyor.
AptX Adaptive, Qualcomm'un kullanımda olan AptX ve AptX HD standartlarının yerine geçecek ve Aralık ayından itibaren Android Pie sürümünü çalıştıran telefon ve tabletlerde kullanılabilecek. AptX Adaptive destekli kablosuz kulaklıkların ise 2019'un ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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