Qualcomm Snapdragon 888 Pro Geliyor! Peki, Neler Farklı?

Yonga devi Qualcomm'un son amiral seviye işlemcisi Snapdragon 888, üst segment telefonlarda henüz yeni yeni karşımıza çıkıyor, ancak ABD'li şirket şimdiden işlemcinin sonraki modeli için hazırlıklara başlamış durumda. Ancak sonraki model, farklı bir kod adıyla anılmayacak, tıpkı akıllı telefonlardan aşina olduğumuz gibi "Pro" varyanttan ibaret olacak.
Evet, Qualcomm da "Pro" dönemini başlatıyor diyebiliriz. Daha önce Snapdragon 865 işlemcisinden sonra küçük güncellemelerle Snapdragaon 865+ işlemcisini de kullanıma sunan Qualcomm, bu kez ise "Pro" model üretecek.
Snapdragon 888 Pro olarak adlandırılacak yeni işlemci, Snapdragon 888'in gelişmiş versiyonu olarak akıllı telefonlarda yer alacak. Ana Cortex X1 çekirdeği, 2.84 GHz frekanstan biraz daha hızlı olacak olan Snapdragon 888 Pro'da diğer çekirdekler ise değişmeden aynı şekilde kalacak.
Gelen bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 888 Pro bu yılın 3'üncü çeyreğinde hazır olacak ve o dönem piyasaya çıkacak akıllı telefonlarda yer alacak.
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