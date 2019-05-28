Qualcomm ve Lenovo'dan İlk 5G'li Laptop
Qualcomm ve Lenovo, 5G bağlantı yeteneğine sahip ilk laptopu resmi olarak tanıttı. İşte Project Limitless ve bize sundukları...
Qualcomm ve Lenovo, Tayvan'da başlayan Computex 2019'da dünyanın ilk 5G laptopunu tanıttı.
Laptopun varlığından ilk olarak MWC 2019'da haberdar olmuştuk, şimdi ise nasıl bir cihaz olduğu hakkında daha iyi bir fikir sahibiyiz. "Project Limitless" olarak tanınan laptop, Qualcomm'un Snapdragon 8cx 5G compute platformunu kullanıyor. PC'lere yönelik ilk 7 nanometrelik platform olan Qualcomm 8cx, dahili 5G desteği sunuyor.
Project Limitless, Snapdragon 8cx'in önceki Snapdragon'lu laptoplara kıyasla geliştirilmiş performans, pil ömrü ve bağlantı yeteneklerinden faydalanacak. Böylece bir günü çıkaran ve çok hızlı 5G internet bağlantısı sunabilen, PC deneyimimizi dönüştüren laptopların yolu açılacak.
Qualcomm ve Lenovo, Project Limitless'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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