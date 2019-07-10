Qualcomm'dan yeni Çipler Geliyor!
Qualcomm, üzerinde çalıştığı yeni yonga setleri ile daha fazla performans ve daha uzun pil ömrü vaat ediyor!
- Ercan Uğurlu
Yonga üreticisi Qualcomm, akıllı saatler için yeni ve görünüşe göre daha güçlü bir platform üzerinde çalışıyor. Bu haber, özellikle yeni saatlerin pil ömrüyle daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.
Şimdilik WTP2700 ve WTP429W kod adları ortaya çıkan bu yongalar, elbette akla Snapdragon 429 ve Snapdragon Wear 2700 çiplerini getiriyor. Muhtemelen Snapdragon 429'un yeni platforma uyarlanacağı işlemcinin detaylarında ise 64-bit desteğinin olacağı görülüyor. 64-bit desteğin gelecek olması, akıllı saatlerde daha modern arabirimler ve daha çeşitli uygulama desteğini de getirecek.
Diğer bilgilere göre ise, bu işlemci ile beraber Bluetooth 5 desteği olacak. Ayrıca eMMC 5.1 desteği sayesinde daha hızlı bellek kullanması beklenen yeni işlemcinin piyasaya ne zaman çıkacağı ve yeni saatlerin içinde ne zaman görebileceğimiz şimdilik belli değil.
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