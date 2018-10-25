Qulacomm, 5G'nin 2019'da Yaygınlaşmasını Bekliyor
Qualcomm, 5G'nin geleceğine dair olumlu bir tabloyu ortaya koydu!
5G teknolojisine sahip akıllı telefonların ne zaman geleceğini merak ediyorsanız, bu konuda en büyük üreticilerden biri konumunda olan Qualcomm'un açıklamasına kulak vermek isteyebilirsiniz.
Hong Kong'da düzenlenen 4G/5G zirvesinde konuşan Qualcomm başkanı Cristiano Amon, konuşmasında yeni teknolojinin gelişimine dair görüşlerine yer verdi. Qualcomm'a göre, 2019'da 5G'ye sahip büyük amiral gemisi cihazların senenin ilk yarısında ve tatil sezonda olmak üzere "iki dalga şeklinde" gelecek.
Bu, tabii ki Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi firmaların 5G modeme sahip akıllı telefonları test ettiğine dair haberler göz önüne alındığında şaşırtıcı bir tablo değil. Bununla birlikte firmaların gerçekten 5G'li bir amiral gemisi bir yana, bir 5G modemi bulunduran bir cihazı sene içerisinde tanıtacakları dahi henüz net değil.
Motorola ise işi sağlama almak adına Qualcomm'a ait bir 5G modemini bir MotoMod olarak sunmuştu. Tabii ki tüm MotoMod destekli Motorola cihazların zamanı gelince bu desteği alması hoş bir detay.
Qualcomm'un açıkladığı tabloda eksik isimler de göze çarpıyor. Qualcomm ile "kavgalı" olan Apple, kendi modemini üretme çalışmalarını hızla sürdüren Samsung ve katlanabilir ve 5G modem taşıyan bir telefon geliştirdiği konuşulan Huawei, Qualcomm ile 5G konusunda bir ortaklık içerisinde değil.
Qualcomm tarafındaki diğer duyuruların arasında QTM052 mmWave anten modülünün daha küçük bir versiyonu da var. Bu modem, günümüz akıllı telefon boyutları için performans/enerji sarfiyatı özellikleri sebebiyle büyük bir önem taşıyor. Modül, ana modelden %25 daha küçük ve 2019'da birçok cihazın içerisinde olacak.
Qualcomm Ayrıca Ericsson ile işbirliğinin bir meyvesi olarak Snapdragon X50 modeme sahip ve bir akıllı telefon boyutunda bir test cihazı ile 6GHz bandı altında 3GPP Rel-15 dengi 5G NR bandı aracığıyla bir görüşme yapmayı başardı. 3.5 GHz bandı üzerinde yapılan bu test, geçtiğimiz ayın mmWave üzerinden yapılan 28 ve 39GHz spektrumundaki bandlarda yapılan görüşmeleri takip eden bir test. Bütün bu testler, 5G teknolojisinde kilometre taşları olarak görülüyor.
Snapdragon X50'nin gerçek hayatta nasıl bir performans göstereceğini ileride göreceğiz. Amon'a göre bu modem akıllı telefonların "tüm gün" dayanan batarya ömürlerini sağlamaya devam edecek ancak, bütün bu iddialar gerçek hayatta yapılan kullanım deneyimleri ile dayanak bulabilecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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