RAM Disk ile SSD'den Bile Hızlı Disk!
Bilgisayarınızın RAM'ini kullanarak SSD'lerden çok daha hızlı, üstelik gizliliğe odaklı bir sürücü oluşturabileceğinizi biliyor musunuz?
PC'niz açısından depolama denildiğinde RAM'in hızının eline su dökebilecek hiçbir şey yok. Bol miktarda RAM'iniz varsa, ImDisk gibi açık kaynaklı bir yazılım kullanarak RAM'inizin bir bölümünü çok hızlı bir depolama sürücüsüne dönüştürebilirsiniz.
RAM diskin hız kazancından faydalanabilmeniz için birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle RAM diskte kullanacağınız uygulama, RAM üzerinde ön bellek kullanıyorsa, önemli bir hız artışı elde edemeyebilirsiniz. İkinci ve daha önemli olan nokta, PC'nizi kapattığınızda RAM diskin tüm içeriğinin kalıcı olarak yok olması. Bu bir dezavantaj gibi görünse de, gizlilik amacıyla kullanıldığına avantaja dönüşebilir. Dataram'ın iddiasına göre RAM içeriği, PC'nin gücü kesildiğinde tamamen kurtarılamaz hale geliyor. Bir VPN hizmeti olan Express VPN'in tüm VPN hizmetini bu amaçla bellekte çalıştırdığı biliniyor.
Hız Farkı
Bugünkü bir SATA SSD, ortalama olarak 500MBps okuma / yazma hızlarına ulaşabiliyor. RAM disklerde ise 8,7 / 15,8 GBps gibi okuma ve yazma hızlarına ulaşmanız, yani 30 kat hız geliştirmesi elde etmeniz mümkün.
Bütün Windows RAM'de Çalışır mı?
HyperOS adlı yazılım, bittiğinde silinen bir Windows çalıştırmanıza izin veriyor. Yani Windows'u tamamen bellekte çalıştırmak mümkün olsa da, önce bazı donanım sorunlarını çözmeniz gerekebilir.
RAM Diske İhtiyacınız Var mı?
RAM disk çok hızlı olsa da, sisteminizdeki darboğazlardan ciddi biçimde etkilenebilir. Her yazılım RAM diskte çalışmayabileceği gibi, işletim sisteminiz daha yavaş olan bir diskte bulunacağından, bütün potansiyeli kullanmış olmayacaksınız. Yine de RAM fiyatları tüm zamanlara kıyasla düşük seyrettiğinden, RAM disk ile bazı deneyler yapmanın vakti gelmiş olabilir.
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