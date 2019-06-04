Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun!
Bir bayramı daha sizlerle birlikte karşılıyoruz; Tüm CHIP Online ailesine, şeker tadında bir bayram diliyoruz!
Bizler, yani CHIP Online mutfağında harıl harıl çalışanlar, bir bayram sevincini daha sizlerle, yani okuyucularımızla birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramın da, başta ülkemiz olmak üzere hepimiz için, gelecek güzel günlerin habercisi olması en büyük dileğimiz.
Daha nice bayramları birlikte karşılamak umudu ile... Hepiniz iyi bayramlar!
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