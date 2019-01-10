Razer dokunsal tepki cihazlarını arttırıyor
Razer, dokunsal tepki veren cihaz serisini her genişletiyor.
Razer, Razer Nari Ultimate mikrofonlu kulaklık setinin temellerini oluşturan HyperSense teknolojisine yönelik vizyonunu CES'te tanıttı ve şirket, daha akıllıca yetenekler sunan, birbirine bağlı dokunsal tepkili çevre birimleri ekosistemi planlarını gösterdi.
Temel fikir, oyuncunun dokunsal özellikli cihazlardan oluşan bir koleksiyona sahip olması ve bu cihazlar oyun içi olaylara ve konumsal ses ipuçlarına karşılık gelen fiziksel geri bildirim sağlıyor.
Dolayısıyla, sadece bir düşmanın nerede olduğunu veya bir atış yapıldığını belirleyen konumsal sesleri elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda bunu belirtmek için dokunsal geri bildirimler alacaksınız.
Razer, klavyenin altında, ayak izlerini solunu veya sağını temsil etmek için dokunsal geribildirim yaratabilen bir avuç içi dayanağı öngörüyor. Dokunsal özellikli bir fare, sağınızda gerçekleşen olayları benzer şekilde gösterebilir (sağ elini kullandığınız varsayılarak) veya kullandığınız silaha dayalı dokunsal geri bildirim sağlayabilir.
Kuşkusuz pahalı gibi görünen dokunsal tepkili bir sandalye, arkanızdaki bir patlamayı temsil etmek için bir tepki verebilir. Tabii ki, yakın zamanda piyasaya sürülen Razer Nari Ultimate ile daha önce görmüş olduğumuz gibi, köşeden gelen bir tankın gürültüsünü hissetmenizi ve duymamanızı sağlayan kulaklıklı mikrofon setinden de geri bildirim alacaksınız.
Genel fikir, HyperSense'i destekleyen bu tür dokunsal çevre birimlerinin tüm yükü ile birlikte, oyun içi belirli olaylarla, mekaniklerle veya ses ipuçlarıyla tetiklemek üzere teknolojiyle birlikte çalışan oyun geliştiricileri ile birlikte oyunun başındaki rolleri de kapsıyor.
Dahil olan dokunsal tepkiler "yüksek tanımlı" olarak bildiriliyor, ve Razer bu donanım parçalarının ortalama dokunsal cihazınızdan daha geniş bir yelpazede titreşim sağlayabildiğini ve geri bildirime daha gerçekçi bir his verdiğini söylüyor.
Razer, CES'te Nari Ultimate kulaklığını, henüz piyasaya sürülmemiş bir faresini ve Lofelt (Nari'ye mal sağlayan şirket) şirketi ve Subpac'tan dokunsal tepkilere sahip olan bir sandalyeyi tanıttı.
Görünüşe göre Razer teknolojiyi oyunlarına dahil etmek için geliştiricilerle şimdiden çalışmaya başlamış durumda. İd Software'in Stüdyo Yöneticisi Tim Willits, "Son zamanlarda Razer Nari Ultimate'ı denedim ve konumsal sese dokunsal geri bildirim katmanı, çevremle ilgili daha meşgul ve farkında olmamı sağladı" diyor.
"Dünyayı ve video oyunları eylemini hayata geçirmek için birlikte çalışan, dokunsal tepkili cihazların ekosistemini denemek için sabırsızlanıyorum."
Elbette, her şey Razer'ın geliştiricileri HyperSense'in uğraşmaya değdiği konusunda ikna edip etmeyeceğine dayanıyor - oyuncuları ortaya çıktıklarında bu yeni donanım parçalarını satın almaya ikna etmek de ikinci aşama olacak.
Ayrıca Razer CES'te, çevre birimleri için Alexa entegrasyonunu ve güçlü Nvidia RTX grafikleriyle yeni bir Blade 15 "Advanced" sürüm dizüstü bilgisayarını duyurdu.
Levent Öztürk
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