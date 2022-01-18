Razer, KRC GENK eSports Takımı ile Ortaklık Gerçekleştirdi

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer (Hong Kong Stok Kodu: 1337), bugün Belçika futbol kulübü KRC Genk'in espor bölümü olan KRC Genk Esports ile ortaklığını duyurdu. Team Razer'ın, Benelüks bölgesindeki ilk ortaklığı, firmanın dünya çapında e-spora verdiği sürekli desteğin bir örneği. 2020'nin başlarında kurulduğundan bu yana kayda değer başarılar elde eden KRC'nin fiziksel ve zihinsel rekabet eğitimindeki kapsamlı uzmanlığı ile Razer'ın üst düzey e-spor ekipman ve bilgisi birleşerek, küresel sahnede başarıya ulaşmak için etkili bir e-spor takımı oluşturacak.
2024'ün sonuna kadar sürecek 3 yıllık bir sözleşmeye dayanan ortaklık sonucu KRC sporcuları hem antrenmanlarda hem de rekabetçi maçlarda Razer e-spor ekipmanlarını kullanacaklar. KRC espor oyuncuları ayrıca Razer'ın yakın zamanda duyurulan Esports Wellness kampanyasından faydalanarak performanslarını ve refahlarını en üst düzeye çıkarmak için çeşitli araçlara ve zihinsel sağlık koçlarına erişebilecekler.
KRC Genk; Genk, Limburg merkezli Belçikalı profesyonel futbol kulübüdür. Şubat 2020'de espor bölümünü kuran ekip, Belçika'nın tamamen profesyonel League of Legends Avrupa Bölgesel Ligi'nin (ERL) ikinci yılı olan 2021 Belçika Ligi'nde 3. sırayı alarak gözle görülür bir başarı elde etti.
Razer Esports (EMEA) Başkanı Yann Salsedo, "Artık espor dünyasını kucaklayan başka bir geleneksel spor kulübümüz olduğu için KRC ortaklığı, katılan herkes ve bir bütün olarak espor için gerçekten heyecan verici" dedi. "Belçika'daki geleneksel sporların en başarılı kulüplerinden birini ve espordaki en büyük markayı bir araya getiren KRC ve Razer ortaklığı, geleneksel spor ve e-sporun ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösterecek. Yüksek performanslı e-spor ekipmanlarımızı KRC'nin geleneksel sporlardaki gelişmiş uzmanlığıyla birleştirerek, oyuncuları yeni performans ve başarı seviyelerine taşıyarak e-sporu birlikte yeni zirvelere taşıyacağız."
KRC Genk Esports sadece Razer ekipmanlarını kullanacak
KRC Genk Esports ekibi, oluştuğundan beri sürekli olarak yeni oyunlara genişledi, yeni profesyonel oyuncuları işe aldı ve başarılarını ve büyümewlerini en üst düzeye çıkarmak için yeni ekipler kurdu. Razer ile ortaklık, Razer çevre birimleri, ses, konsol ürünleri, sistemler, yayın ve sandalyelerde münhasırlığı içerir. KRC Genk ayrıca yeni e-spor ekipmanları için araştırma ve geliştirme sürecinin bir parçası olacak. KRC Genk sporcularından gelen değerli geri bildirimler, Razer'ın ürün geliştirmesini iyileştirecek ve e-spor ekipmanını yeni bir seviyeye taşıyacak.
Ortaklık, KRC hayranları için de harika bir haber, çünkü resmi lisanslı KRC tasarımları bu yıl Razer Customs sayfasında piyasaya çıkacak. Razer Customs aracılığıyla film, oyun ve e-spor takımlarının hayranları yeni Razer çevre birimleri satın alabilir ve ardından bunları tasarımlar, resimler, çıkartmalar ve hatta kendi oyuncu etiketleri ile kişiselleştirerek benzersiz, kişisel bir oyun donanımı parçası oluşturabilirler. KRC hayranları, bir dizi KRC logosu ve görseli arasından seçim yapabilecek, kendi oyuncu etiketlerini, arka plan desenlerini, çıkartma tasarımlarını ve diğer değişiklikleri ekleyerek kendi öne çıkan, türünün tek örneği tasarımlarıyla desteklerini gösterebilecekler.
Razer'in Sağlıklı Yaşam Programı ile Seviye Atlama
Özel ürün sponsorluğuna ek olarak, KRC Genk Esports, Razer'ın kısa süre önce zirve espor performansı ve sağlığına odaklanan endüstri lideri bir program olarak duyurduğu "Champions Start from Within" Wellness Program'ına katılacak. Program, profesyonel ve gelişmekte olan e-spor sporcularına, fiziksel ve zihinsel refahlarını yönetmek için tek noktadan bir kaynak sağlayarak, profesyonel rekabetçi oyunun zorluklarını yönetmelerine yardımcı olur. Fiziksel aktivite, zihinsel sağlık, uyku ve beslenme olmak üzere dört ana dikey alana odaklanan Razer, bu programı desteklemek için espor sağlık uzmanlarını, profesyonel sporcuları, düşünce liderlerini ve önde gelen espor ekiplerini bir araya getirdi.
"Zihinsel ve fiziksel refah, geleneksel sporlarda en üst düzeyde performans göstermenin anahtarıdır. Bu da e-sporda büyük rol oynuyor. Razer'ın sağlık ve zindelik kampanyasında büyük bir simbiyoz görüyoruz" dedi KRC Genk Esports Esports Başkanı Bram Bartels. "Bu bir kazan-kazan durumu: Razer'ın yardımıyla, oyuncularımızı kendilerine iyi bakmaları için ihtiyaç duydukları tüm araç ve kaynaklarla donatacağız, böylece rekabete girerken her zaman en iyi durumda olacaklar, Razer da espor ekipmanlarının geliştirilmesinde oyuncularımızın değerli geri bildirimlerinden faydalanacak."
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