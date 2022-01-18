Razer, KRC GENK eSports Takımı ile Ortaklık Gerçekleştirdi

Razer, çok yıllı bir ortaklık sözleşmesi ile Team Razer profesyonel sporcular listesine ilk defa bir futbol kulübünün e-spor takımını ekleyerek, geleneksel sporla e-spor'u bir adım daha yaklaştırdı.