Razer Phone 2'den En Son Sızıntı Karşınızda
Yeni sızdırılan görüntü, Razer'ın bir sonraki oyun canavarı telefonu Razer Phone 2'yi ön ve arkadan gösterdi!
Razer Phone 2'nin ön taraftaki olası tasarımına yakından bakmıştık ve şimdi yeni bir sızdırılmış görüntü hem ön hem de arkadan bir görünüm sunuyor. Orijinal Razer Phone'dan bazı farklılıklar var. Her sızıntı gibi bu da doğru olmayabilir ama, görüntü iyi bir sicili olan Evan Blass'dan geliyor.
Arka taraftaki en ilginç özellik, Blass'ın iddia ettiği yeşil Razer logosu. Orijinal Razer Phone'daki düz beyaz logosundan daha gösterişli bir görünümü olduğu kesin. Çift arka kamera da öncekinden farklı bir pozisyonda, sol üst köşeye oturmuş olan önceki versiyona kıyasla bu modelde kameralar daha merkezde olacak.
Razer Phone gibi, bu model de düz siyah bir renk olacak ancak yeni telefon için muhtemelen biraz daha baskın bir siyah tercih edilecek.
Ekranın üst ve altındaki büyük hoparlörler ile ön taraf hemen hemen aynı görünüyor. Bu daha önce sızdırılmış bir resimlerle de örtüşüyor. Parmak izi tarayıcısına dair işaretinin bulunmadığını belirtmekte fayda var. Bu da Razer Phone 2'nin ekranına bir tarayıcının yerleştirilmiş olabileceği anlamına geliyor. Ancak orijinal Razer Phone'da telefonun yanındaki güç düğmesinin içine yerleştirilmiş olduğu düşünüldüğünde belki de bu modelde de bu şekilde bir parmak izi tarayıcı tercih edilmiş olabileceği akıllara geliyor.
Durum ne olursa olsun, şirket 10 Ekim'de Razer Phone 2'yi resmi olarak piyasaya süreceği için tüm detayları yakında öğrenmiş olacağız.
Yavuz Alp Şimşek
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