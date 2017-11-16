Razer Phone Güncelleme İle Gelişecek!

Razer CEO'su, piyasaya sürdükleri ilk telefon olan Razer Phone'un, ilerleyen günlerde yeni özelliklerle gelişeceğinin sinyallerini verdi.

Razer Phone güncelleme ile gelişecek!

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