Razer, Raptor 27 Oyun Monitörünü Duyurdu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Razer, çok ödüllü oyun monitörü yeni Razer Raptor 27'nin en son sürümünü duyurdu. 165 Hz ekran ve 1 ms tepki süresi ile Raptor 27, günümüzün yüksek kare hızı ve yüksek çözünürlüklü AAA oyunlarında ihtiyaç duyulan görüntü kalitesi ve hız talebini karşılar. İşte 165 Hz yenileme hızıyla desteklenen yeni Razer Raptor 27, dünyanın ilk THX Sertifikalı PC monitörü olarak yeni bir performans, sürükleyicilik ve akıcılık düzeyi sunar.
Razer Raptor 27, çarpıcı bir görüntü kalitesi ve ayrıntı düzeyi için renk, ton ve görüntülerin, içerik oluşturucularının amaçladığı şekilde görüntülendiğinden emin olması için 400'den fazla bireysel testten geçtiği THX Sertifikası'nı alan dünyanın ilk PC monitörüdür.
165 Hz'de artırılmış akışkanlık sağlayan yeni Razer Raptor 27'deki geniş açılı IPS ekran, hem AMD FreeSync Premium hem de NVIDIA G-Sync uyarlamalı senkronizasyon teknolojisini destekleyen bir QHD (2560x1440) çözünürlüğe sahiptir. Yüzde 95 DCI-P3 geniş renk gamı ve HDR 400 özelliği ile Razer Raptor 27; oyun, üretkenlik ve eğlenceyi yeni görsel zirvelere taşıyan derin siyahlar ve canlı renkler sunar.
Yeni Razer Raptor 27; dövme alüminyum tabana zarif mat siyah kaplama, üst düzey dokulu kumaş sırt ve arka taraf boyunca uzanan yerleşik kablo yönetim kanalları ile selefinin popüler tasarımını koruyor. Görünümü tamamlamak için Raptor 27; 16.8 milyona kadar renk destekli Razer Chroma RGB aydınlatmaya ve diğer Synapse 3 uyumlu cihazlarla senkronize edilebilen çeşitli aydınlatma efektlerine sahiptir. Gelişmiş bir deneyim için kullanıcılar, Raptor 27'nin renk, kontrast ve parlaklık gibi ayarlarını doğrudan Razer Synapse 3 yazılımı aracılığıyla da kontrol edebilirler.
Razer, maksimum esneklik için Raptor VESA adaptörünü de piyasaya sürüyor – ayrı olarak satılan ve tüm Raptor modellerine uyacak şekilde tasarlanmış bu ultra ince montaj yuvası, Raptor monitörünün arkasına VESA uyumlu bir montaj plakası ekleyerek takılı taban birimini değiştirir ve kullanıcılara Raptor'u VESA uyumlu bir standa veya kendi seçtikleri bir brakete monte etmesine izin verir.
Yeni Razer Raptor 27, 2021'in 3. çeyreğinin başlarında 799,99$ / 999,99€ karşılığında önce Razer.com'da, daha sonra belirli perakendecilerde satışa sunulacak.
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