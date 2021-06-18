APK Dosyası Nedir? APK Dosyaları Ne İşe Yarar; Nasıl Kurulur?

Eğer Android'li bir cihaz kullanıyorsanız, APK terimini duymamış olmanız neredeyse imkansız. Peki ama hiç, APK'nın tam olarak ne olduğunu düşündünüz mü? APK'nın ne demek olduğunu, APK dosyalarının ne işe yaradığını ve Android işletim sistemi için neden bu kadar önemli olduğunu merak ediyorsanız, aradığınız tüm cevapları hemen aşağıda bulacaksınız...
APK Nedir?
Android Package Kit sözcüklerinin kısaltması olan APK, Android uygulamalarını dağıtmakta ve yüklemekte kullanılan bir dosya formatı. Bir APK dosyası ise, cihazınızda yükleme yapmak için gerekli tüm öğeleri barındıran bir paket olarak değerlendirilebilir. Windows'un kurulum dosyaları olan EXE dosyaları gibi, herhangi bir APK dosyasını Android'li cihazınıza kopyalayıp, onu kendiniz yükleyebilirsiniz. Uygulamaları bu şekilde elle yüklemeye "sideloading" deniyor.
APK Dosyaları Nasıl Kurulur?
Herhangi bir uygulamayı Google Play'den indirip yüklediğinizde, APK dosyası otomatik olarak indirilip yükleniyor. Ama bu şekilde siz, APK dosyasına sahip olamıyorsunuz. Play Store'dan APK dosyalarını almanın bazı yöntemlerle mümkün ancak bunları alternatif uygulama indirme sitelerinden de edinebilirsiniz. Ama unutmayın, bu sitelerden indireceğiniz APK dosyalarının güvenli olduğunun bir garantisi de yok.
Google, APK'leri elle yüklemenizi pek istemiyor. Zaten Android'in varsayılan ayarlarında Sideloading için önlemler bulunuyor ve kurulum için izin vermeniz gerekiyor.
Yine de tüm uygulamaları Google Play'de bulamayabilirsiniz ve Sideloading, Google Play'de olmayan uygulamaları yüklemenize izin verir. Ancak APK dosyalarını indirirken çok dikkatli olmalısınız. Masaüstünde olduğu gibi APK dosyalarını rastgele kaynaklardan indirmek iyi bir fikir değildir. Özellikle ücretli bir uygulamayı size ücretsiz olarak sunan site, uygulamaya bir zararlı ilave etmiş olabilir.
Kısacası APK dosyaları, Android'de uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullanılan dosyalar; kısaca Android'in uygulama kurulum dosyaları. Uzman Android kullanıcıları için APK dosyalarını ayrıca indirip kurmak, yani sideloading'e başvurmak büyük bir güç sunsa da, yukarıda söylediğimiz gibi, onları nereden indirdiğinize dikkat etmenizde fayda var.
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
pekı bu uygulamayı nereden yuklemeıyız.
vallahi çok yardımcı oldu ,