APK Dosyası Nedir? APK Dosyaları Ne İşe Yarar; Nasıl Kurulur?

Android'li cihaz kullananların sıkça duyduğu, uygulama kurulumunda kullanılan APK dosyası tam olarak nedir? APK dosyaları ne işe yarar? Açıkladık...

APK Dosyası Nedir, Ne İşe Yarar?

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

pekı bu uygulamayı nereden yuklemeıyız.

vallahi çok yardımcı oldu ,

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APK Dosyası Nedir? APK Dosyaları Ne İşe Yarar; Nasıl Kurulur?
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