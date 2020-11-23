Razer, Wolverine V2 Kontrol Cihazını Duyurdu

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, Xbox Series X " S için tasarlanan Wolverine V2 kontrol cihazını duyurdu.

Razer, Wolverine V2 Kontrol Cihazını Duyurdu

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, bugün, Xbox Series X " S için tasarlanan Wolverine V2 kontrol cihazını duyurdu. Razer'ın Mecha-Tactile aksiyon tuşları ve Mecha-Tactile D-Pad özelliğine sahip Wolverine V2, oyununuz üzerinde daha fazla hassasiyet ve kontrol için üstün ergonomi ve gelişmiş özelleştirme sunar.

Xbox Series X " S'ye ergonomik, yüksek performanslı, özelleştirilebilir bir denetleyici getirmek için hazırlanan Wolverine V2'nin ergonomik, hatları belirgin tasarımı tüm gün sürecek oyun seanslarında konfor için idealken, çevik ve doğru tuş etkileşimi sağlayan doğal bir tutuş hissi kazandırır. Kaymaz kauçuk tutma kısımları en yüksek performansta oyun oynamaya izin verir.

Razer'ın tescilli Mecha-Tactile aksiyon tuşları, daha fazla dayanıklılık adına 3 milyon tuş basma ömrü ve standart membran düğmelere göre %35 daha hızlı çalıştırma (actuation) sağlayan 0,65 mm'lik azaltılmış çalıştırma mesafesi ile donatılmıştır. Her düğme, gerçek oyun potansiyelinizi sergilemek için daha fazla doğruluk sağlamak adına dikkatlice ayarlanmıştır.

Daha hızlı anahtarlara ek olarak Wolverine V2, Xbox için Tasarlanan Razer Denetleyici (Razer Controller Setup Designed for Xbox) yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen iki programlanabilir çok işlevli düğmeye sahiptir. Bu düğmeler oyuncuların daha fazla kontrol ve gelişmiş özelleştirme için öne bakan düğmeleri yeniden düzenlemelerine olanak tanır. Refleks gerektiren eylemler ve hızın çok önemli olduğu durumlarda, Wolverine V2'deki tetik anahtarları, ultra hızlı seri atış yapmak için tetiği otomatik durduran bütünleşmiş raylı Hassas Tetik Modu özelliğine sahiptir.

NE ZAMAN:     19 Kasım 2020

SATIŞ YERLERİ: Razer Wolverine V2, Razer.com'da, RazerStore perakende noktalarında ve seçkin perakendecilerde satışa sunulacak.

FİYAT:              99.99 $/ 119.99 €

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 26 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Realme Cep Telefonu imkanı
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok ürün...
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?
Kış lastiği ne zaman takılmalı? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Günün En çok Okunanları
Flash Ölmüş Olabilir; Ama İnternette Yaşamaya Devam Ediyor
Uzayda Uzun Süre Kalmak Zorunda Olanların Vücudunda Neler Oluyor?
Mars'tan Gelen NWA 7533 Göktaşı, Şaşırtıcı Bulgulara Ev Sahipliği Yapıyor
22 Kasım 2020: Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 6.000'i de Geçti
Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Patentleri: Bu Sefer Z Şeklinde!

 

 