Razer, Wolverine V2 Kontrol Cihazını Duyurdu

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer, bugün, Xbox Series X " S için tasarlanan Wolverine V2 kontrol cihazını duyurdu. Razer'ın Mecha-Tactile aksiyon tuşları ve Mecha-Tactile D-Pad özelliğine sahip Wolverine V2, oyununuz üzerinde daha fazla hassasiyet ve kontrol için üstün ergonomi ve gelişmiş özelleştirme sunar.
Xbox Series X " S'ye ergonomik, yüksek performanslı, özelleştirilebilir bir denetleyici getirmek için hazırlanan Wolverine V2'nin ergonomik, hatları belirgin tasarımı tüm gün sürecek oyun seanslarında konfor için idealken, çevik ve doğru tuş etkileşimi sağlayan doğal bir tutuş hissi kazandırır. Kaymaz kauçuk tutma kısımları en yüksek performansta oyun oynamaya izin verir.
Razer'ın tescilli Mecha-Tactile aksiyon tuşları, daha fazla dayanıklılık adına 3 milyon tuş basma ömrü ve standart membran düğmelere göre %35 daha hızlı çalıştırma (actuation) sağlayan 0,65 mm'lik azaltılmış çalıştırma mesafesi ile donatılmıştır. Her düğme, gerçek oyun potansiyelinizi sergilemek için daha fazla doğruluk sağlamak adına dikkatlice ayarlanmıştır.
Daha hızlı anahtarlara ek olarak Wolverine V2, Xbox için Tasarlanan Razer Denetleyici (Razer Controller Setup Designed for Xbox) yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen iki programlanabilir çok işlevli düğmeye sahiptir. Bu düğmeler oyuncuların daha fazla kontrol ve gelişmiş özelleştirme için öne bakan düğmeleri yeniden düzenlemelerine olanak tanır. Refleks gerektiren eylemler ve hızın çok önemli olduğu durumlarda, Wolverine V2'deki tetik anahtarları, ultra hızlı seri atış yapmak için tetiği otomatik durduran bütünleşmiş raylı Hassas Tetik Modu özelliğine sahiptir.
NE ZAMAN: 19 Kasım 2020
SATIŞ YERLERİ: Razer Wolverine V2, Razer.com'da, RazerStore perakende noktalarında ve seçkin perakendecilerde satışa sunulacak.
FİYAT: 99.99 $/ 119.99 €
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