Xbox Series X ve Series S, İlk Satış Performansları ile Yüzleri Güldürdü

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre yeni konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, piyasaya tüm Xbox konsollarından çok daha iyi bir giriş yapmayı başardı.

  • Levent Öztürk
Xbox Series X ve S, müthiş başladı

Microsoft'un, Xbox Series X ve Series S'i piyasaya sürdüğünden beri yüzü gülüyor. Öyle ki şirket, yeni konsollarının satış performansının şu ana kadarki en başarılı Xbox performansı olduğunu söyleyerek bazı detayları paylaştı. Örneğin firma, daha önceki herhangi bir Xbox modelinin piyasaya çıkışına göre çok daha fazla ünite sattığını doğruladı. Ama henüz yolun başında olan satışlar için herhangi bir sayı paylaşılmadı.

Ayrıca Microsoft, Xbox Series S'in piyasaya çıkış anında tüm Microsoft konsollarının arasında en yüksek yeni oyuncu yüzdesine sahip olduğunu da belirtti. Ancak burada yeni oyunculardan bahsedilmediğini ve sadece en yüksek oyuncu yüzdesine sahip olduğunun söylendiğini dikkat çekmekte fayda var. Tabii ki bu açıklama da kaç adet yeni oyuncu olduğunu veya oyuncu yüzdesini vermiyor.

Piyasaya sürülen iki konsolun arasında Xbox Series X ve Xbox Series S, Xbox Game PASS'i kullanan yeni cihazların %70'ini oluşturuyor ve Microsoft, bu oranın hem yeni hem de var olan üyeleri içerdiğini söylüyor. Ve bir kez daha bu konu hakkında daha fazla detay verilmiş değil.

Microsoft'un paylaştığı net sayı ise, 3.594 oyunun oynandığıydı ve bu da daha önceki tüm Xbox yayımlarından daha yüksek bir sayı. Bu sayıya ulaşılmasına en büyük katkıda bulunan şeylerden birinin ilk defa bu Xbox konsollarının bir önceki konsol serisi ile tam bir geri uyumluluğu desteklemesinin olduğu söylenebilir. Kinect gerektiren oyunlar dışında, Xbox One üzerinde desteklenen tüm oyunları yeni konsolda oynamak mümkün. Bu oyunların arasında binlerce Xbox One oyunu, yüzlerce Xbox 360 oyunu ve düzinelerce Xbox oyunu bulunuyor.

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