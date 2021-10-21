Razer'dan Yayıncılar İçin Yeni Mikrofonlar Geldi!

Razer, ödüllü yayıncı mikrofon ailesine; Seiren V2 Pro ve Seiren V2 X ile, iki yeni ürün eklediğini duyurdu. Her iki mikrofon da Razer Synapse yazılımı aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir ses mixleme ve ses profillerine sahip.