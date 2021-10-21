Razer'dan Yayıncılar İçin Yeni Mikrofonlar Geldi!

Razer, ödüllü yayıncı mikrofon ailesine; Seiren V2 Pro ve Seiren V2 X ile, iki yeni ürün eklediğini duyurdu.
Seiren V2 ailesi ürünleri; gerçek, doğal sesler yakalamak için dinamik ve yoğunlaştırıcı mikrofonlar seçenekleri ile üstün özellikler sunarak, herhangi bir yayıncının demirbaşı olmak için üretilmiştir. Razer Seiren V2 Pro ve Seiren V2 X; firmanın yayıncı ürün segmentini, gerek donanımını yükseltmek isteyen, gerekse de yeni kanal açan her türden yayıncı için sınıfının en iyisi ses kalitesi ve net ses özellikleri ile genişletiyor.
Seiren V2 Pro; yayıncıların radyo-DJ ton kalitesiyle seslerinde derinlik ve tokluk katmalarına olanak tanıyan sınıfının en iyisi zengin, güçlü vokaller sunar. Yüksek geçiş filtreleri ve analog gain sınırlayıcıları, mikrofonun yalnızca sizin istediğiniz sesleri yakalamasını sağlayarak, çarpma seslerini ve arka plan seslerini doğal olarak filtreler. Seiren V2 Pro, ses kalitesini ve şovmenliğini geliştirmek isteyen tüm yayıncılar veya dijital şovmenler için olmazsa olmaz bir üründür. Seiren V2 Pro'nun temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Zengin, Güçlü Vokal Yakalamayı Etkinleştirmek için Dinamik Mikrofon
- Tüm Ses Aralığını Yakalamak için 20 Hz Frekans Tepkisi
- İstenmeyen Düşük Frekansları Engellemek için Yüksek Geçişli Filtre
- Ses Bozulmasını Önlemek için Analog Gain Sınırlayıcı
- 24 Bit Hızı ile Üstün Dinamik Aralık ve Hassasiyet
Seiren V2 X, Razer'ın ikonik kondansatör mikrofonu Seiren X'in ödüllü formülünü geliştirdi. Seiren V2 X'in sunduğu canlı ve net vokaller, büyümeye çalışan her yayıncının cephaneliği için mükemmel bir silahtır. Supercardioid pikap desenlerine sahip Seiren V2 X, yayıncının sesini arka plan gürültüsünden kolayca izole ederek yalnızca izleyicinin duymak istediklerini iletebilir. Seiren V2 X'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Doğal Vokal Kalitesi için 25 mm Kondenser Mikrofon
- Daha Fazla Ses Yalıtımı için Supercardioid Alım Modeli
- Ses Bozulmasını Önlemek için Analog Gain Sınırlayıcı
- 24 Bit Hızı ile Üstün Dinamik Aralık ve Hassasiyet
Hem Seiren V2 Pro hem de Seiren V2 X, Razer Synapse yazılımına doğrudan entegrasyon yoluyla neredeyse sınırsız gelişmiş özelleştirme ve kontrol seçeneğine sahiptir. Yayıncılar, izleyicileri için mükemmel sesi elde etmek amacıyla her iki mikrofondan da ses profilini tam olarak ayarlamak için ses miksajının benzersiz özelleştirmesinin ve kontrolünün keyfini çıkarabilir.
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