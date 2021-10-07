Yeni Razer Book, Windows 11'e Hazır Geliyor

Razer Book ve Razer Blade 15 Advanced'in yepyeni modelleri bugün Windows 11 ile piyasaya çıkıyor.

Yeni Razer Book, Windows 11'e Hazır Geliyor

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