Yeni Razer Book, Windows 11'e Hazır Geliyor

Razer, Windows 11 yüklü yeni Razer Book ve Razer Blade 15 Advanced modellerini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bunun yanında Windows 11 uyumluluğu, mevcut Razer dizüstü bilgisayar serilerine de genişleyecek ve mevcut Razer laptop sahipleri de Windows 11 yükseltmesini mevcut olduğu an indirebilecekler. Windows 11 yükseltmelerinin kullanıma sunulması 5 Ekim'de başlayacak ve 20211 boyunca devam edecek.
Razer Sistemleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Brad Wildes, "Razer Book gibi Razer dizüstü bilgisayarlar, herhangi bir kullanıcının görevlerini donanım veya yazılım sınırlamaları olmadan verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için mevcut en kaliteli araçları kullanacak şekilde üretildi" diyor. "Windows 11 bize, iş ve oyun için daha güçlü bir işletim sistemine hızla uyum sağlamamıza yardımcı oluyor."
Yeni Razer Book: Performans Verimlilikle Buluşuyor
Yeni Razer Book, Windows 11 deneyimi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır; 4K Touch'a kadar çözünürlük seçeneklerine sahip 16:10 ince çerçeveli ekranıyla kullanıcılar, Windows'un geleceğini mutlak netlikte deneyimleyebilir. Windows 11'de Widget'lar ve geliştirilmiş Teams entegrasyonu gibi yeni yenilenen özellikler de Razer Book üzerinde çalışmak için temiz ve yaratıcı bir alan sağlar.
Razer Book'un her modeli, öğütülmüş alüminyum kasa ve Corning Gorilla® Glass ile güçlendirilmiş ekran standartları ile hayatın karşısına çıkartacağı her türlü maceraya hazırdır. Ultra ince tasarımı, Intel® Iris® Xe grafikli güçlü 11. Nesil Intel® Core™ işlemcisi ve evrensel bağlantı seçeneği ile Razer Book "tüm gün üretkenlik" için mükemmel bir iş arkadaşıdır. Razer Book'un en son modelleri Windows 11 önceden yüklenmiş olarak 999,99$/1099,99€'dan başlayan fiyatla geliyor. Ek olarak 4K modelinde; projeler veya kişisel dosyalar için daha da fazla alan sağlayan, iki kat depolama alanı mevcuttur.
Yeni Razer Blade 15 Advanced: Hala En İyi Oyun Dizüstü Bilgisayarı, Şimdi Windows 11'de
Yeni Razer Blade 15 Advanced, oyun için güçlü Windows 11 entegrasyonundan da yararlanıyor. Windows 11'deki Xbox GamePass, Xbox GameBar ve DirectStorage gibi özelliklerle oyun oynamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Blade 15 Advanced'in yeni mevcut modelleri, QHD çözünürlük, 240Hz yenileme hızları, 100% DCI-P3 renk alanı ve NVIDIA® Advanced Optimus ve G-Sync özelliklerine sahip ekranlarla bugünden itibaren Windows 11 önceden yüklenmiş olarak gelecek. Mevcut Razer Blade sahipleri, 5 Ekim'de dağıtıma başladığından cihazlarını Windows 11'e yükseltebilecekler.
Çevre Birimleri, Yükseltmeler ve Yazılım
Bu duyuru ile Razer, tüm Razer yazılımlarının ve çevre birimlerinin Windows 11 ile tam uyumlu olduğunu da onaylıyor. Uyumlu Razer dizüstü bilgisayar kullanıcıları, otomatik güncellemeler Windows Update aracılığıyla Windows 11'e entegre edileceğinden, çevrimiçi olarak yeni sürücüleri aramak zorunda kalmayacak.
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