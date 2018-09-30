Read Dead Redemption 2 garip taleplerde bulunuyor
Read Dead Redemption 2, oyun tarihinin en saçma taleplerinden birinde bulundu!
Read Dead Redemption 2; aynı anda hem mecazi, hem de ete kana bürünmüş inanılmaz taleplerde bulunuyor. Read Dead Redemption 2'nin PlayStation 4 Pro versiyonu 105 GB gibi akıl almaz sabit disk yükleme alanı istiyor. Bu değer, pek çok Sony PS4 kullanıcısına yeni bir disk aldırabilecek düzeyde.
Read Dead Redemption 2, en yüksek saklama alanı talep eden 15 oyun arasında zirvede. Örnek vermemiz gerekirse Elder Scrolls Online 86 GB, Destiny: The Collection 55 GB, Call of Duty: Black Ops 3 99 GB, Grand Theft Auto V 76 GB, Doom 73 GB, Uncharted 4 63 GB, Last of Us Remastered 47 GB saklama alanı talep ediyorlar.
Rockstar Games'in son yıldızı, çarpıcı bir açık dünya ile taçlandırıldı. Onlarca çeşit araç, fiziksel özellik, hatta onlarca çeşit hava durumu da 105 GB'lık alandan faydalanıyorlar. Gidebileceğiniz yerlerin ve yaşayabileceğiniz maceraların sonu yok gibi.
Barış Terun
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