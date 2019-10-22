ReadySet Heroes İncelemesi
PlayStation'ın yeni parti oyunu ReadySet Heroes ile kılıcı kınından çekip harekete geçme zamanı!
- Ercan Uğurlu
PlayStation'ın PlayLink oyunlarından aşina olduğumuz Chimparty, Frantics, Knowledge is Power gibi oyunlarını daha önce oynamış ve büyük keyif almıştık. PlayLink sistemi, Dualshock ile değil, akıllı telefonunuz aracılığı ile arkadaşlarınızla oynadığınız, arkadaşlarınız ile beraber oyunların tadını çıkartabileceğiniz güzel bir oyun sistemiydi hatırlarsanız, ancak bugün inceleyeceğimiz ReadySet Heroes, bu sistemin dışında. Girizgahı bu şekilde yapmamızın sebebi ise, ReadySet Heroes'un da bir parti oyunu olması. Yani arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirmek istiyorsanız ReadySet Heroes tam size göre olabilir. Peki, oyun bizlere ne sunuyor?
ReadySet Heroes, ister arkadaşınızla yan yana isterseniz ise online ortamda kapışabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon, parti ve macera oyunu. Bu aksiyon oyununda karikatürize edilmiş kahramanınızla kılıcınızı eline aldığınız gibi hızınızı arttırıyor ve karşınıza çıkan kesilmeyi bekleyen canavarları kesiyor, tuzaklardan kaçınıyor ve düşmanlardan düşürdüğünüz ganimetleri toplayarak ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki arkadaşınız bile olsa!
ReadySet Heroes'da kabaca 2 farklı mod bulunuyor. Bunlardan biri Crawl N' Brawl olan PvP modu olurken, çevrimiçi olarak farklı oyuncularla beraber farklı zindanlarda yola çıkıyor, süre bitene kadar karşınıza gelen düşmanları kesip, skill kasıyor, niteliklerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Süre dolduğunda ise oyun sizi bir arenaya atıyor ve burada diğer oyuncularla kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Diğer bir mod ise, yola bir arkadaşınızla beraber co-op olarak çıkmanızı sağlıyor. Beraber boss'ları kesiyor, yine tuzaklardan kaçıyor, düşen ganimetleri topluyor ve eğlenceyi birlikte ortak oluyorsunuz.
Fiilen beraber oynayabileceğiniz biri varsa oyun size büyük eğlence sunacak diyebiliriz, fakat çevrimiçi olarak oynayacaksınız, zaman zaman maç bekleme süreleri ve bağlantının kopması gibi durumlar can sıkıcı olabilir. Ha, dilerseniz oyunu solo olarak kendi başınıza da oynayabiliyorsunuz.
Başta da söylediğimiz gibi ReadySet Heroes, tamamen karikatürize edilmiş bir görsellik sunuyor. Karakterleriniz de bu dünyaya uygun seçilmişler. Tuck, Dixie, Goroo, Ruby ve daha pek çok farklı karakterin bulunduğu oyunda, karakterleriniz kunduz, tavşan, kurbağa gibi hayvanlardan oluşuyor. Hangisini seçerseniz seçin her biri oyun boyu farklı silahlar ediniyor ve farklı özelliklerle ter döküyor. Görselliğin yanı sıra seslerin de atmosfere uygun olarak yer verildiği ReadySet Heroes'da, ayrıca karakteriniz için farklı skin ve şapka gibi özelleştirmelerde de bulunabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak ReadySet Heroes, renkli dünyası ve eğlenceli teması ile zaman geçirmek için güzel bir oyun olmuş. Parti oyunlarını sevenler için iyi bir alternatif olabilir. Ancak daha fazla mod sunması daha eğlenceli olabilir ve bizce oyunun yıldızını parlatmasını sağlayabilirdi. Bu arada ReadySet Heroes şimdilik yalnızca PlayStation 4'te olsa da, yakında PC'ye geleceğinin de müjdesini verelim.
Puan: 72
KÜNYE
Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
Geliştirici: Robot Entertainment
Tür: Aksiyon – Macera - Parti
Platform: PlayStation 4, Windows
Web: https://www.playstation.com/tr-tr/games/readyset-heroes-ps4/
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