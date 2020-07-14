Realme'den 40 Gün Bekleme Süresi Sunan Telefon: Realme C11

Realme, büyük pil boyutuyla dikkat çeken yeni giriş seviyesi telefonunu tanıttı. İşte tam 40 gün bekleme süresi sunan Realme C11 ve özellikleri.

Realme'den 40 Gün Bekleme Süresi Sunan Telefon

Telefon üreticisi Realme, 5.000mAh kapasiteli devasa bir pille gelen yeni telefonu C11'i tanıttı. Giriş seviyesi bir telefon olan Realme C11, cam arka yüzü ve kare şekilli, iki kameraya yer veren kamera bloğuyla telefon tasarımlarını tazeliyor. MediaTek Helio G35 sekiz çekirdekli yonga setini kullanan telefonda yalnızca 2GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 32GB depolama alanı bulunuyor.

6,5 inç HD+ LCD ekranın üzerinde bulunan çentik, 5MP yapay zeka destekli ön kamerayı barındırıyor. Arka tarafta ise 13MP ve 2MP lensler bulunuyor. Android 10 ile gelen telefon, 5.000mAh piliyle "10 gün" bekleme süresi vadediyor. Cihaz, başka telefonları ve cihazları şarj etmeye izin veren ters yönlü şarj işlevine de sahip.

Hindistan fiyatı yaklaşık 99 dolara denk gelen Realme C11, Rich Green ve Rich Grey renk seçenekleriyle önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

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