Bugünün SSD'lerini Unutturacak, Müzik Plaklarına Benzeyen SSD'ler Yolda

Müzik plaklarına benzeyen ve bugünün SSD'lerini unutturmaya aday yeni SSD'ler, performansa aç veri merkezleri için müthiş bir çözüm olabilir.

14 Temmuz 2020 13:00