Bugünün SSD'lerini Unutturacak, Müzik Plaklarına Benzeyen SSD'ler Yolda

Modern veri merkezlerinde depolama alanına ve depolama birimi performansına ihtiyacın sonu yok. Bu nedenle son yıllarda farklı şekiller alan SSD'lerle tanıştık. Kioxia ise yonga plakalarına benzer, plaka şeklindeki SSD'ler ile katı hal depolama sistemlerinin maliyetini düşüreceğine inanıyor.
Kapasitelier 50TB'tan başlayan, 3D QLC NAND teknolojisini kullanan bu cihazlar, performans konusunda rakipsiz olabilir. Plaka şeklindeki SSD'ler ile Kioxia, kesim, montaj, yonga paketleme ve SSD sürücü tertibatı gibi süreçleri atlamayı ve bunların yerine 3D NAND kullanan bir plaka üretmeyi planlıyor.
Plaka seviyesinde çok yüksek sayılarda NAND kanalına ulaşılabiliyor. PCIe 6.0 x16 arayüzünde ise ancak 128GB/sn. bant genişliğine ulaşılabiliyor. IOPS'a gelirsek, çok kanallı devasa SSD'lerden bahsettiğimizden, IOPS değerleri milyonları geçiyor.
VLSI Symposium 2020'de bir konsept olarak gösterilen plaka SSD, firmanın yol haritasındaki bir ürün değil ancak yakında yol haritasına girebilir.
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