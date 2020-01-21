realme 5 Pro, Kutusundan Çıkıyor!

realme akıllı telefonları Türkiye'de! realme XT ve realme 5 Pro modellerinden ilk olarak 5 Pro'nun kutusunu açıyoruz! İşte realme5 Pro ve özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
Oynat realme 5 Pro kutu açılışı! realme akıllı telefonları Türkiye'de! realme XT ve realme 5 Pro modellerinden ilk olarak 5 Pro'nun kutusunu açıyoruz! İşte realme5 Pro ve özellikleri!

İlk etapta Hindistan pazarında ortaya çıkan, ancak kısa bir süre içinde adından söz ettirmeye başlayan realme, Türkiye pazarında da hızlıca yer aldı. Türkiye'deki ilk lansmanını bugün gerçekleştiren marka, ilk modellerini de bugün itibariyle satışa sundu.

Yeni modeller realme 5 Pro, realme XT ve C2 olurken, bu yeni telefonlardan realme 5 Pro modelinin kutusunu hızlıca açıyoruz. Realme 5 Pro kutusunda neler var neler yok, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.

realme 5 Pro Özellikleri Neler?

realme 5 Pro, 6.3 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde bir IPS panele sahip. Android 9 işletim sistemi çalıştıran telefon, Snapdragon 712 mobil işlemciden güç sağlıyor ve Adreno 616 GPU bulunduruyor.

4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip realme 5 Pro, 4'lü kamera kurulumu ile de dikkat çekiyor. 48 MP + 8 MP+ 2 MP + 2 MP şeklinde telefonun arka yüzüne yerleştirilen kameralar, pek çok koşulda başarılı fotoğraflar çekebiliyor.

Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm'lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X'te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

realme 5 Pro Fiyatı Ne Kadar?

realme 5 Pro,  4 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneğiyle 1899 TL fiyatla Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında satışa çıkmış durumda. Ancak şu an sınırlı süreli kampanya döneminde 1699 TL fiyatla bu modeli bulabiliyorsunuz.

realme 5 Pro kutu açışını hemen yukarıda izleyebilirsiniz. realme 5 Pro incelemesi ise detaylı şekilde yakında yine inceleme sayfalarımızda sizlerle olacak.

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