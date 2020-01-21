realme 5 Pro, Kutusundan Çıkıyor!

realme akıllı telefonları Türkiye'de! realme XT ve realme 5 Pro modellerinden ilk olarak 5 Pro'nun kutusunu açıyoruz! İşte realme5 Pro ve özellikleri!

21 Ocak 2020 18:15

Ercan Uğurlu