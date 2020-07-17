realme ve Vodafone Ortaklığıyla Yeni Eğlence Telefonu C3 Serisi Geliyor

Dünyanın en hızlı büyüyen telefon markası realme, Türkiye'deki hızlı yükselişini de sürdürüyor. realme seven Vodafone kullanıcıları, Türkiye'de ilk defa bir operatör anlaşması ile 13 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tarifelerine ek 12 taksitle C3 veya C3i sahibi olabilecek.