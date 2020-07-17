realme ve Vodafone Ortaklığıyla Yeni Eğlence Telefonu C3 Serisi Geliyor

2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 157'lik büyüme ile akıllı telefon sektöründe 7. sıraya yükselen realme, dünya çapında 35 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Türkiye'de de tüketicilerin yoğun ilgisi ile ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte satış oranında yüzde 162 büyüme kaydeden realme, bu ilgiye pazara sunduğu yeni modelleri ile teşekkür ediyor. Türkiye'de realme'nin gerçekleştirdiği ilk mobil operatör iş birliği kapsamında Vodafone, yeni realme C3 Serisi akıllı telefonlarını abonelerine tarifelerine ek 12 ay taksitle sunuyor.
Kırmızı ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulan realme C3, Helio G70 işlemci ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğini taşıyor. Yüksek performans sunan Helio G70 işlemci sayesinde kullanıcılar oyun oynamanın keyfine varıyor. 5000 mAh pili ile 30 güne varan bekleme süresi sunan C3, şarj derdine son veriyor. 6,5 inç büyük LCD ekrana sahip telefon, 5 MP ön kamera, arka yüzde de 12 MP kameraya ek 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens olmak üzere 3 kamera olmak üzere toplam 4 kameraya sahip. 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızasıyla telefon kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek.
C3 serisi kapsamında realme'nin tüketicilere sunduğu bir diğer seçenek de, mavi renk seçeneği ile sunulan C3i. C3 ile benzer özelliklere sahip C3i'nin tek farkı, 5 MP ön kameranın yanı sıra 12 ve 2 MP olmak üzere iki arka kameraya sahip olması.
Vodafone aboneleri realme C3i modelini 12 ay boyunca tarifeye ek 245 TL taksitle, realme C3 modelini de 12 ay boyunca tarifeye ek 265 TL taksitle satın alabilecekler.
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