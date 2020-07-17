Yeni Bir Keşfe Göre PlayStation 5, Bugüne Kadarki En Ağır Konsol Olacak

PlayStation 5'in boyutlarının büyük olduğunu artık biliyoruz, şimdi ise konsolun şimdiye kadarki en ağır Sony konsollarından biri olabileceği anlaşıldı. PS5'in boyutları, optik disk sürücüsünün boyutlarından yola çıkılarak hesaplanmıştı. Şimdi ise bir Reddit kullanıcısı, Amazon Almanya'daki bir sayfada PS5'in ağırlığı olarak 4,78 kg belirtildiğini keşfetti. Bu ağırlık çok gibi görünmese de, önceki Sony konsollarının çoğundan daha ağır. İyi haber, ilk PS3'ün 5 kg olması. Dolayısıyla PS5, PS3'ten biraz daha hafif.
PS4 2,8 kg ağırlığında iken PS4 Pro, 3,3 kg idi. Diğer cihazlara bakarsak Xbox One X'in 3,81 kg, ilk Xbox One'ın ise 3,2 kg olduğunu görüyoruz. 4,45 kg olacağı söylenen Xbox Series X de PS5'ten hafif olacak gibi görünüyor.
Amazon Almanya'da dikkat çeken bir detay, PS5 Digital Edition'ın da aynı ağırlık ile listelenmesi. Bu pek mümkün değil, çünkü bu modelin bir HD 4K Blu-Ray sürücüsü bulunmuyor.
Bu durum, ağırlığın doğru olmadığını gösteriyorsa, gerçek ağırlıkları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekebilir.
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