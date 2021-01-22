realme Watch S Satışta! İşte realme Watch S Fiyatı!

Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, 15 güne kadar süren uzun pil performansı ile göz dolduruyor. Gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doykunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, 16 farklı spor modu, müzik ve kamera kontrolü gibi pek çok özelliği ile bir akıllı saatte olması gereken her şey realme Watch S'te bir arada bulunuyor.
Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor. Yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum gövdesiyle 48 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip olan realme Watch S, 390 mAh pil gücü ile 15 günlük bir şarj ömrü sunabiliyor.
Tüm Android ve İOS cihazlarla uyumlu
Android ve iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamaların bildirimlerinin büyük ekranda rahat bir şekilde okunmasına da imkan tanıyor. Tanınmış tasarımcılar ve kullanıcılar ile yapılan işbirliği neticesinde tasarlanan 100'den fazla havalı kadrana sahip olan realme Watch S, kullanıcılarına yüksek performans ile şık görünümü bir arada sunuyor.
realme Watch S, canlı ve gerçeğe yakın görseller sunabilen 360*360 piksel (278 PPI) yüksek çözünürlüklü 3,3 cm (1.3") Büyük Renkli Dokunmatik Ekrana sahip. Ortam ışığı sensörü sayesinde en yüksek ekran parlaklığı 600nit'e kadar çıkarılabiliyor. Böylelikle her koşulda mükemmel görünürlük sağlanırken aynı zamanda güç tüketimi de azaltılmış oluyor. realme Watch S'de ayrıca 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılırken IP68 sertifikası ile de 1,5 m'ye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor.
realme Watch S yeni kişisel sağlık asistanınız
realme Watch S, "Gerçek Zamanlı Kalp Atış Hızı" ve "Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü" olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor. Kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyen realme Watch S, doğruluk açısından tıbbi kan oksijen izleme cihazları ile karşılaştırılabilecek kadar yüksek bir seviyede hassas ölçüm yapabiliyor. realme Watch S, adım izleme, hareket etme hatırlatıcısı, uyku izleme, su içme hatırlatıcısı ve rahatlatıcı meditasyon gibi kapsamlı bir çok sağlık işlevlerini de destekliyor. Kusursuz adım sayma algoritmasıyla yürüyüş veya koşuyu otomatik olarak tespit eden realme Watch S, 16 farklı spor modu ile farklılaşıyor.
realme Watch S, hepsiburada, amazon.com, TEKNOSA, Türk Telekom, Vodafone mağazaları ve online kanalları üzerinden 899 TL fiyat ile kullanıcılarla buluşuyor.
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