Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" Disney+'da olacak

'Marvel's Behind the Mask' belgeseli Disney'e geliyor. Yeni Marvel belgeseli özel bölümü 12 Şubat'ta Disney + 'da yayınlanacak. Belgeselde Marvel'ın 80 yıllık mirasından isimlere yer verilecek...

Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" Disney+'da olacak

Marvel Entertainment, Marvel's Behind the Mask adlı yepyeni bir belgesel özelliğinin 12 Şubat Cuma günü sadece Disney + ile yayınlanacağını duyurdu. Marvel's Behind the Mask, bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz dünyanın en ikonik Süper Kahramanlarının arkasındaki kimliğin gücünü keşfedecek.

Marvel.com'un haberine göre çizgi romanların başlangıcından itibaren, gizli kimlikler, hem süper kahramanların hem de kötü Adamların "normal" yaşamlar sürmesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

1960'ların başlarında Marvel Çizgi Roman Çağı'nın ortaya çıkışından bu yana, Marvel'ın yazarları ve sanatçıları, gelişen eşit haklar kavramını incelemek için kimlik kavramını kullandılar. Bu efsanevi Marvel kreasyonları ve hikayeleri sadece penceremizin dışındaki dünyayı yansıtmakla kalmadı, kendi kimliklerimizin ve gerçekte kim olduğumuzun bir yansıması haline geldi.

80 YLLIK MİRASTAN İSİMLERE YER VERİLECEK

Behind the Mask; Black Panther, Miles Morales, Ms. Marvel, Luke Cage, X-Men ve Captain Marvel gibi karakterlerin yükselişinin arkasındaki yazarlar ve sanatçılar da dahil olmak üzere Marvel'ın 80 yıllık mirasından isimlere yer verecek. Marvel Evrenindeki karakterler, Marvel'ın pop kültür ve medya üzerindeki etkisini vurguluyor.

Marvel's Behind the Mask, Tarmac Creative ile birlikte Marvel New Media tarafından üretilmektedir. Filmin yönetmenliğini Michael Jacobs, yapımcılığını ise Tarmac Creative ve Strike Anywhere için Chris Gary ve Ryan Simon üstleniyor. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go ve Sarah Amos, Marvel'ın Yönetici Yapımcıları olarak görev yapıyor.

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