Realme X50: Realme, ilk 5G'li Telefonunu Doğruladı

Realme, ilk 5G destekli telefonundan ipuçları vermeye başladı. Realme X50, önümüzdeki aylarda yeni bir tasarımla Çin'de tanıtılacak.
Firmanın CEO'su, haziranda 5G destekli bir telefon üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Firmanın Çin kolunun pazarlama şefi Xu Qi Chase, 5G destekli bu telefonun adının Realme X50 olacağını ve önümüzdeki haftalarda Çin'de tanıtılacağını doğruladı. Chase, telefonla ilgili ipuçları veren bir resim de paylaştı.
Buna göre telefon, alt-6GHz 5G ağlarının bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) standartlarını destekleyecek. Resimde telefonun ekranında çift kameranın bulunduğu da görünüyor. Qualcomm işlemciyle gelecek olan cihazın diğer özellikleri şimdilik bilinmiyor.
İlginç olan, Xiaomi'nin ilk orta seviye telefonu Redmi K30'un da çift ön kamerayla aralıkta gelecek olması. Redmi K30'un en önemli farkı ise Qualcomm yerine MediaTek MT6885 SoC kullanması.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın