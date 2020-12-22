realme'den Ödüllü Oyun: Monster Party

realme, ödüllü oyunu Monster Party'yi duyurdu! realme, fanları için özel hazırladığı Monster Party isimli oyunla hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor.

realme'den Ödüllü Oyun: Monster Party

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, fanları için özel hazırladığı Monster Party isimli oyunla hem eğlendiriyor hem de kazandırıyor. realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli indirim imkanları sunan oyun https://realmemonsters.com/ adresinden Instagram veya Facebook hesapları ile giriş yapılarak 27 Aralık'a kadar oynanabilecek.

realme  telefonlarının özelliklerini doğru bilmeye ve hafızaya dayalı oyunda en başarılı isimlere hepsiburada.com'da geçerli olan tek kullanımlık indirim kuponları hediye ediliyor. Oyunda derece yapanların kazanacağı 50 ve 100 TL'lik indirim kuponları 31 Aralık 2020 tarihine kadar sadece realme akıllı telefon alışverişlerinde geçerli olacak.

realme modellerinin sahip olduğu işlemci, kamera, ekran ve şarj özelliklerini temsil eden karakterlerin olduğu Monster Party'de oyuncular hem hafızalarını tazeleyecek hem de realme'yi daha yakından tanıyacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, bluetooth kulaklık ve daha birçok ürün...
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Günün En çok Okunanları
İşte En İyi Fotoğrafı Çekmenin Teknikleri
57 bin yıllık kurt yavrusu fosili bulundu: Kürkü bile hala bozulmamış!
Microsoft, 2021 Yılında Şifreleri Geride Bırakmamızı İstiyor
CyberPunk 2077'nin "Mobil" Sürümü Çıktı; Ama Fidye Yazılımı Olarak!
ABD Uzay Kuvvetleri, Yine Tartışma Yaratacak Bir İsim Seçimiyle Gündemde

 

 