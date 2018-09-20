Red Dead Online Duyuruldu!

Yılın oyunu olması kesin gözüyle bakılan Red Dead Redemption 2'de Red Dead Online modu olacak!

Red Dead Online duyuruldu!

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