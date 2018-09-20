Red Dead Online Duyuruldu!
Yılın oyunu olması kesin gözüyle bakılan Red Dead Redemption 2'de Red Dead Online modu olacak!
Rockstar Games, artık Red Dead Redemption 2 için son viraja girmişken, oyunu bekleyenleri heyecanlandıracak önemli bir açıklama yaptı. IGN ile konuşan geliştirici ekip, Red Dead Redemption 2'ye bir online mod koyacaklarını ve bunun da adının Red Dead Online olacağını açıkladı.
Rockstar'a göre Red Dead Online, orijinal Red Dead Redemption'daki klasik multiplayer deneyiminin bir evrimi niteliği taşıyacak, daha eğlenceli ve rekabetçi bir oyun harmanı olacak. Elbette Rockstar bu modu hazırlarken büyük ölçüde Grand Theft Auto V'ten yararlanmış. GTA Online'dan edindiği tecrübeleri Red Dead Online'a aktardıklarını söyleyen Rockstar Games, bakalım Red Dead Online ile nasıl bir deneyim sunacak bizlere.
Red Dead Redemption 2, PlayStation 4 ve Xbox One için 26 Ekim'de piyasaya çıkacak. Red Dead Online'ın ise, oyunun çıkışından 1 ay sonra sunulması bekleniyor. Elbette oyunu ilk başta beta sürümüyle göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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