Red Dead Redemption 2 Bekleyenlere Üzücü Haber

Geçtiğimiz sene PlayStation 4 platformuna özel olarak çıkan ve yılın en önemli oyunu olarak gösterilen Red Dead Redemption 2, sonunda PC platformuna da sonunda geldi ve masüastü bilgisayar oyuncularını sevindirdi. Fakat NVIDIA, çok geçmeden oyun için bir üzücü haberi de oyun severlerle resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Red Dead Redemption 2 oyunu için 4K PC ekran görüntülerini 30 Ekim tarihinde twitter hesabından paylaşan NVIDIA, bu fotoğrafların ardından oyuncuların kafa karışıklığı yaşamasına sebep olmuştu. Zira paylaşılan ekran görüntülerinin köşesinde RTX logosu yer alırken, oyunda RTX desteği olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştı. NVIDIA çok geçmeden bu konuya açıklık getirmek için bir başka tweet ile durumu netleştirdi.
Just arrived! New Red Dead Redemption 2 PC screenshots in glorious 4K.
Make sure you're Game Ready with the GeForce RTX 20 Series. pic.twitter.com/aXdaIVVBUa— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) October 30, 2019
Görsellerde GeForce RTX logosunun yer almasının, GeForce RTX 20 ekran kartı serisine referans verdiğini dile getiren NVIDIA, açık ve net şekilde Red Dead Redemption 2'da Ray Tracing desteğinin olmadığını ifade etti.
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