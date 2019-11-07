Red Dead Redemption 2 PC Hataları Çözüldü

Rockstar tarafından ilk etapta konsola özel olarak hazırlanan Red Dead Redemption 2, oyun severlerin ısrarları karşısında hızlıca PC sürümü için de hazırlandı ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıktı bilindiği üzere. PC oyuncuları sabırsızlıkla geçen bekleyişin ardından Red Dead Redemption 2'yi sistemlerine kurduklarında ise, bir hatayla karşılaştılar k, bu da Rockstar'a tepkilere sebep oldu.
"The Rockstar Games Launcher failed to initialize" şeklinde, "Rockstar Games Launcher başlatılamadı" hatası alan oyun severler üzülmüş ve bu durum karşısında çaresiz Rockstar'ın duruma el atmasını beklemeye başlamışlardı.
Neyse ki Rockstar sorunu çözmekte gecikmedi.
Sorunları hızlıca değerlendiren Rockstar, Red Dead Redemption 2 ile ilgili olan sorunları çözmüş durumda. Şu an PC oyuncuları girip Red Dead Redemption 2'yi oynayabilirler.
Öte yandan Red Dead Redemption 2 ile ilgili başka olası sorun yaşayabilecek olanlar için özel bir sayfa da hazırlayan Rockstar, bu sayfa üzerinden yapılan geri bildirimleri takip ediyor.
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