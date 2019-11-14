Red Dead Redemption 2, PC Performansı Nasıl?

Uzun zamandır beklenen Red Dead Redemption 2 sonunda konsoldan sonra PC'ye geldi ve oyuncular atları sırtında Arthur'un yolculuğuna çıktılar. Peki, Red Dead Redemption 2 hangi sistemlere göre, hangi ekran kartında nasıl bir performans gösteriyor ve elbette RDR2 için önerilen sistem özellikleri neler?
Red Dead Redemption 2'yi PC'de test ettik ve bu makalemizde sizlere tüm bu soruların cevaplarını vereceğiz.
Öncelikle Red Dead Redemption 2 için gereken minimum ve önerilen sistem özelliklerini paylaşalım:
Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Özellikleri:
- OS: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
- Bellek: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
- HDD Alanı: 150GB
Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Özellikleri:
- OS: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek: 12GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
- HDD Alanı: 150GB
CHIP Online Önerisi:
- OS: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-9600K
- Bellek: 16GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700
- HDD Alanı: 150GB
Şimdi gelelim Red Dead Redemption 2'nin farklı ekran kartlarında gösterdiği performansa. Gerek NVIDIA RTX gerek AMD Radeon tarafından ekran kartlarıyla test ettiğimiz Red Dead Redemption 2, elbette en iyi performansı RTX 2080 ile almanızı sağlıyor. Bu noktada Red Dead Redemption 2'nin RTX destekli bir oyun olmadığını söyleyelim. En azından NVIDIA'nın yaptığı açıklama bu yöndeydi. Yani, Red Dead Redemption 2'de RTX Off.
Red Dead Redemption 2'yi Full HD, 2K ve 4K çözünürlüklerde pek çok ekran kartıyla test ettik. NVIDIA RTX 2080 Ti, RTX 2080, RTX 2070 Super, RTX 2060 Super, Radeon RX 5700 XT ve Radeon RX 5700 ekran kartlarında koşturduğumuz RDR2'yi 4K çözünürlükte oynamayı düşünüyorsanız 60 FPS'in altına razı gelmeniz gerekebilir. İşte RDR 2'nin test sonuçları:
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