Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered İncelemesi
Neredeyse 10 sene oldu ama oyun alanını bu kadar tahrip edebildiğiniz bir oyun daha piyasaya çıkmadı!
Özellikle son dönemde, oynadığımız oyunlar açık dünya ve sand box gibi özgür bir oynanış mekaniği sunmuyorsa burun kıvırır hale geldik. GTA ile kendini göstermeye başlayan bu oynanış biçimi her ne kadar Ubisoft oyunlarıyla birlikte son dönemde iyice popüler hale gelmiş olsa da aslında THQ Nordic'in, bundan neredeyse 10 yıl önce piyasaya sürdüğü ve bence zamanının çok ötesinde bir oyun olan Red Faction: Guerrilla, çok daha fazlasını sunuyordu. Oyunun en önemli özelliği elinizdeki balyoz ile ne kadar büyük olursa olsun hemen her binayı alaşağı edebilmenizdi. Oyunda bir yerde sıkıştığınızda kendi kapınızı açabiliyordunuz. İnanılmaz özgürlük sunan bu oyunu o dönem bitirmiş ve çok eğlenmiştim. Yakın zaman sonra çıkan Red Faction: Armageddon hariç benzer bir yapım ne yazık ki bir daha piyasaya çıkmadı. THQ Nordic de bu boşluğu fark etmiş olacak ki Xbox One ve PS4 gibi yeni nesil oyun konsolları için oyunun grafiklerini elden geçirip 4K olarak, esprili bir remastered ismi ile tekrar karşımıza çıkarıyor. Kim bilir belki de yeni bir oyun için ön hazırlık yapıyorlardır temennisi ile hemen oyuna geçelim.
Mars'ı inşa etmeye değil yıkmaya geldik!
Seriyi bilmeyenlere kısaca özetleyerek başlayayım. Bütün Red Faction oyunları teknik olarak devrimcilerin Mars'taki yozlaşmış egemen grupları devirmesi üzerine kurulu ve tahmin edebileceğiniz üzere biz de isyan eden taraftayız. Guerrilla Re-Mars-tered, zenginleştirilmiş görsellik ve artırılmış performans haricinde orijinal oyun ile görevler ve oynanış dahil tamamen aynı. Sadece yeni Re-mars-tered sürümüne sonradan yayınlanmış olan "Demons of the Badlands" DLC paketi de dahil edilmiş.
Orjinali varsa Remastered size tamamen ücretsiz!
Geliştirilmiş sürüm, daha önceden oyuna sahip olanlara ücretsiz sunuluyor. Eğer daha önce alıp da oynama şansı bulamadıysanız şimdi tam zamanı denebilir. İlk defa oynayacak olanlar için de Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered DLC'si ile birlikte gerçekten fiyatını hak edecek kadar doyurucu ve uzun bir oynanış süresi vaad ediyor. Aslen eski bir yapım olmasından kaynaklı olarak; rehinelerin kurtarılması, konvoylara ve üslere saldırı, düşman istihbaratının engellenmesi gibi görevler bir süre sonra kendini tekrar ediyor elbette. Ama oyunda ilerledikçe artan tahrip etme gücünüz ile ortalığı yıkarken uzunca bir süre bunu pek fark etmiyorsunuz.
Daha performanslı ve daha güzel görünüyor ama...
Oyunu Xbox One X'de 4K olarak oynama şansına eriştiğim için görüntülerin gerçekten çok keskin göründüğünü söyleyebilirim. Dünyanın en güçlü konsolu burada da kendini göstermiş. Ancak yine de 60 fps için ayarlardan kare sayısını çözünürlüğe tercih etmenizi öneririm. Bu şekilde grafiksel olarak çok fazla bir fark olmamasına rağmen inanılmaz bir performans artışına sahip olabilirsiniz. Üstelik hedef almanın da daha kolaylaştığını göreceksiniz.
Yüksek performans ve görselliğe rağmen on yıl öncesine ait aynı teknik sorunların devam ettiğini de söyleyeyim. Dolayısıyla yılın en iyi remaster oyunlarından biri değil. Yine de şu ana kadar bir benzeri daha yapılmamış oyunun günümüz grafikleri ile tekrar karşımıza geliyor olması ortalığı sınırsızca kırıp dökmek isteyenleri memnun edecektir.
Sadece tek başınıza değil arkadaşlarınızla yıkın!
Ayrıca anlamsızca eğlenceli olan yerel çok oyunculu Wrecking Crew modunu da es geçmemek gerekiyor. Sunucular çok kalabalık olmasa da çevrimiçi rekabet modları da elbette oyunda yer alıyor. Günümüzdeki bir çok açık dünya oyunundan daha eğlenceli olduğunu söylesem herhalde yanlış olmaz. Hele ki daha önce Volition'ın bir sandbox oyunu hiç oynamadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
Puan: 75
KÜNYE
Tür: Third Person Shooter
Platformlar: Xbox One, PS4, PC
Dağıtımcı: THQ Nordic
Geliştirici: Volition
Web: https://www.thqnordic.com/games/red-faction-guerrilla-re-mars-tered
Mahmut Karslıoğlu
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