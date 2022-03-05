Red Hot Chili Peppers'ın Californication Klibi Gerçekten Oyun Oldu!

Red Hot Chili Peppers'ın yayınlandığında büyük ses getiren Californication müzik videosu, yıllar sonra gerçekten de oyun oldu.

  • Ercan Uğurlu
Californication Klibi Gerçekten Oyun Oldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Adınızı Ay'a Yollamak İster misiniz? Artık Bunu Yapmanın Bir Yolu Var!
Vakum bombası (Termobarik) nedir? Vakum bombası nasıl çalışır?
Samsung, Performans Düşürme Hakkında Beklenen Açıklamayı Yaptı
Red Hot Chili Peppers'ın Californication Klibi Gerçekten Oyun Oldu!
Yapay Zeka Destekli Platform intenseye Boğaziçi TechSummit'te!

 

 