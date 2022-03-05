Red Hot Chili Peppers'ın Californication Klibi Gerçekten Oyun Oldu!

Kaliforniyalı dünyaca ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın Californication müzik videosunu hatırlıyor musunuz? Platforma dayalı bir video oyununun ele alındığı klip, GTA tarzı olmasıyla da o dönemlerde bir hayli ilgi toplamıştı. Şimdi ise 90'ların sonlarının en unutulmaz müzik videolarından biri olan Californication, gerçekten oyun oldu.
Ancak çok profesyonel ve günümüz AAA oyunlarından biri olmasını elbette beklemeyin. Video klibin formatına bağlı kalınarak hazırlanan oyun, yine de yirmi yıldan daha fazla bir süre sonra şarkının fanlarına heyecan verecektir.
Bağımsız bir geliştirici olan Miquel Camps Orteza tarafından hazırlanan oyunda, klipteki snowboard sekansı, ormandan kaçış sahnesi ve pek çok bölüm yer alıyor. Oyunu isterseniz buradan indirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın