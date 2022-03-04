Jeep, Henüz Adı Bile Belli Olmayan İlk Elektrikli SUV'unu İlk Kez Gösterdi

Eski Fiat Chrysler Automobiles'ı da içeren kurumsal holding Stellantis'in Jeep markasını elektriklendirmek için iddialı planları var. Bir sonuca ulaşılması birkaç yıl daha alacak olsa da, otomobil üreticisi dünyaya gelecek yıl içinde ne bekleyeceğine dair resmi bir ön izleme yayınladı.
Stellantis, geçtiğimiz günlerde Jeep'in ilk elektrikli crossover'ını tanıttı. AutoExpress'e göre henüz bir isim verilmeyen SUV, Avrupa'da 2023'ün ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bu modelin hangi ülkelerde sunulacağına dair bir bilgi verilmedi.
Tahminlere devam etmemizi sağlayan tek şey, Jeep EV'nin biri önden diğeri arkadan çekilmiş iki resmi. Ön çekim, yedi segmentli ızgaradan çamurlukların etrafındaki keskin, güçlü gövde estetiğine kadar birçok güncel Jeep tasarım öğesinin korunduğunu gösteriyor. Arka kısım, egzoz borusunun olmaması dışında, bir Cherokee veya bir Renegade'den çok farklı görünmüyor.
Bu aracın tanıtıldığı Stellantis'in 2021 gelir duyurusu sırasında CEO Carlos Tavares, otomobil üreticisi holdingin 2026 yılına kadar Avrupa satışlarının %100'ünü EV'lerden oluşmayı hedeflediğini söyledi. Jeep'in ilk EV'sinin 2023'ün ilk yarısında piyasaya çıkacağı düşünüldüğünde, bu süre içerisinde elektriklenmeye oldukça büyük bir önem verecekleri açıkça ortada.
AutoExpress'in raporunda belirttiği üzere, Jeep patronu Christian Meunier de, Jeep'in 2025 yılına kadar her segmentte bir EV'ye sahip olacağını söylemişti.
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