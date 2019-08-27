Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'nun Özellikleri Doğrulandı
Tanıtımına çok az kalan Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'nun bazı teknik özellikleri, Xiaomi tarafından açıklandı!
Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, 29 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak. Heyecanı körüklemek isteyen Redmi, bu telefonlar hakkında yeni bilgiler verdi.
Xiaomi'nin Redmi serisi, uygun fiyata sunduğu yüksek performans, iyi pil ömrü gibi özellikleriyle birkaç ülkede oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Redmi, son yıllarda kamera ve tasarımda da önemli geliştirmeler yapmıştı. Redmi Note 8 serisiyle firma, ileriye doğru bir adım daha atıyor.
Oyun odaklı işlemci Mediatek Helio G90T ile gelen Redmi Note 8 Pro, 4.500mAh pil kapasitesine sahip olacak. En önemli geliştirme ise 64MP'lik ana kamerada. Samsung'un yeni ISOCELL Bright GW1 sensörünü kullanan kamera, dörtlü kamera sisteminin içerisinde yer alıyor. Xiaomi, bu kameraların birbirinden ne farkı olduğunu açıklamadı. Firma, 25x zum yeteneğine dair bir video da gösterdi.
Redmi Note 8 Pro, tasarım olarak Redmi K20 serisinde gördüğümüz stili takip ediyor. Kavisli cam arka yüzeye sahip cihaz, şu an yeşil ve beyaz renk seçeneklerine sahip. Arka yüzde bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor, dolayısıyla tarayıcı ekranın içinde yer almıyor. Ekranın Full HD+ olması bekleniyor.
Xiaomi Redmi Note 8
Dört kamera Redmi Note 8'de yerini koruyor ancak ana kamera, 64MP yerine 48MP çözünürlüğünde. 4.000mAh kapasitesinde pille gelecek olan cihaz, hızlı şarjı destekliyor. Telefonun ekranı, muhtemelen Note 8 Pro ile aynı olacak. Redmi Note 8'in tasarımı ise kavisli cam arka yüzeyiyle ve kenardaki kameralarıyla Mi A3'ü hatırlatıyor.
Redmi Note 8 ve Note 8 Pro, 29 Ağustos tarihinde Çin'de, yeni Redmi TV ve Redmi laptop ile birlikte tanıtılacak.
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