Rekorlar Kıran DataTraveler Max Satışa Çıktı!

Kingston Digital, Inc., yüksek performanslı DataTraveler® Max ürününü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Type-C®1 USB, en yeni USB 3.2 Gen 2 standardından yararlanıyor. DataTraveler Max (DT Max), 1.000 MB/sn okuma ve 900 MB/sn yazmaya varan rekor kıran hızlar2 sunarak piyasadaki en hızlı USB sürücülerinden biri olarak öne çıkıyor.
DT Max, taşınabilirlik ve rahatlık göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Eşsiz çıkıntılı kasa, kullanılmadığında konektörü koruyor ve tek bir hareketle kolayca hareket ettiriliyor. Bellek HD fotoğraflar, 4K/8K videolar, müzik ve daha fazlası gibi büyük dijital dosyaları en yüksek hızlar ve 1TB3'a varan yüksek kapasitelerle sorunsuz bir şekilde aktarabiliyor ve saklayabiliyor. Anahtar halkasının ve LED durum göstergesinin eklenmesi, sürücüyü hareket halindeyken depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal hale getiriyor.
Kingston Flash Ürün Müdürü Carissa Blegen, şunları söyledi: "DT Max, tüketicilerin günümüzün içerik taleplerini oluşturmalarına ve bunlara ayak uydurmalarına olanak sağlamak için endüstri lideri hızlarda ödün vermeyen depolama alanı sunuyor. Müşterilerimizin tanıdığı ve bizden beklediği benzersiz performansı sunarak USB-C flash sürücüler için yeni bir çıta belirlemekten gurur duyuyoruz."
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