Renault, Ez-Go Konsept Modeli Tanıttı!

Reault'tan Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya promiyeri: Ez-Go Konsept Model.

Renault, Ez-Go konsept modeli tanıttı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Bu fransızlarda antiestetik hastalığımı vardır nedir, bir kerede güzel bir otomobil tasarlayın.

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