Renault mayıs ayına özel kampanyasını duyurdu

Renault'nun açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.
Renault'un sitesinde kampanya detayında "Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni MEGANE Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin perakende satın alımında 203.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 143.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,61 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.422 TL'dir" bilgisi de yer alıyor.
Açıklamaya göre B-HB modeli yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor. Kampanya detayında "Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında 159.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 111.900 TL peşinat, 48.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,57 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 1.922 TL'dir" bilgisi yer alıyor.
Kampanya kapsamında mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den tüketicilere sunuluyor. 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
Açıklamaya göre, mayısta Renault'nun tüm binek araç modellerinde salgın döneminde ortaya koydukları özveriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere özel bir kampanya hayata geçirildi. Bu kapsamda Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmazken, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak veriliyor.
Renault'un açıklamasında tam kapanma döneminde dijital kanalların açık olduğu, tüketicilerin saat 10.00-17.00'de diledikleri bir Renault yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabildiği, 'satinal.renault.com.tr' internet adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işleminin başlatılabildiği belirtildi.
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