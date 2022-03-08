Renault, yeni SUV modelini tanıttı: Renault Austral Türkiye satış tarihi

Renault, yeni Renault Austral ile SUV ürün gamına yeni bir model dahil ediyor. Bu yeni model, markanın 'yaşanası otomobiller' geleneğinin bir parçası. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral'in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.
Renault Austral Dış Tasarımı
Renault Austral, dış tasarımında kıvrımlı, güçlü geometrik çizgiler, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylar dikkat çekiyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault'nun yeni 'duygusal teknoloji' tasarım ilkeleriyle birleşiyor.
Yeni Austral yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giriyor.
Yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor.
Renault Austral İç Tasarımı
Yeni Austral'ın kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı artıyor. OpenR ekranı Kendi kendini ayarlayan parlaklık ve optimize edilen yansıtma özelliklerine sahip.
Kablosuz şarj edebilecek bir telefon alanı, pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol dayama ve bilgi-eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine sahip.
Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak, yeni Austral'ın iç mekanı, gerçek ahşap, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor.
Toplam saklama alanı yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım sayesinde, bazı versiyonlarda 2/3–1/3 oranında bağımsız olarak katlanabilen arka koltuklar, kızaklar üzerinde 16 cm ileri-geri hareket edebiliyor.
Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1,525 litre VDA'ya kadar çıkabiliyor.
PLATFORM VE MOTORLAR
Yeni Renault Austral, İttifak'ın yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. 200 bg'ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 bg / 160 bg 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor.
Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH 'tam hibrit' motor kullanıma sunuyor. Sistem, bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg'ye kadar birleşik güç kullanıma sunuyor. E-TECH Hibrit motorla donatılan yeni Austral, optimum yakıt verimliliği (4,6 lt/100 km ve 105 gr/km CO2'den itibaren) vaadediyor.
Renault, yeni Austral ile dizele alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor.
Mild Hybrid motor, yeni Austral'da sunulan hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla 140 bg olarak sunuluyor.
Yeni Austral'daki 160 bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km'den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.
Elektrikliye geçiş teknolojisi ve Eco-fonksiyonlar
Yeni nesil E-TECH teknolojisine, yeni benzinli motora, optimize edilmiş şanzımana ve artırılmış batarya kapasitesine (240V'tan 400V'a kadar) ek olarak iki yenilik daha eklendi. Yeni Austral'daki üç elektrikli motorun her birinde rejeneratif fren işlevi bulunuyor. E-TECH Hibrit için, direksiyonun arkasında bulunan bir düğme ile dört farklı moddan biri seçilebiliyor.
Ayrıca E-TECH Hibrit ve Mild Hybrid Advanced versiyonlarında, tamamen yeni dijital gösterge paneli, hibrit modellere özel animasyonlar içeriyor.
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