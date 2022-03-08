Renault, yeni SUV modelini tanıttı: Renault Austral Türkiye satış tarihi

Renault, yeni SUV modeli Austral'ı tanıttı. Türkiye'de 2022 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak olan Austral'ın iç ve dış tasarımı ve tüm detaylar yazımızda...